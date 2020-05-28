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Соус для бургеров: топ-5 рецептов от участников «МастерШеф»

28.05.2020

Бургер, конечно же, может быть еще вкуснее, если его сочетать с правильным соусом. Участники «МастерШеф» рассказали нам, как сделать свой любимый сэндвич еще лучше. Топ-5 рецептов соуса для бургеров читайте в материале.

Соус «Ранч»

Соус следует готовить к бургерам с постным мясом, филе индейки, с бифштексом из мяса ягненка.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • жирные сливки – ½ стакана
  • майонез – ½ стакана
  • сметана – ½ стакана
  • укроп, зеленый лук, петрушка – по вкусу
  • цедра лимона – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • горчица – 2 ч. л.
  • соль и перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте жирные сливки, сметану и майонез в равных пропорциях.
  2. Добавьте мелко нарубленную зелень (укроп, зеленый лук и петрушку), ложку лимонного сока, горчицу, соль и перец по вкусу.
  3. Готовый соус нужно немного охладить.

Соус «Биг-Мак»

Данный соус лучше всего будет сочетаться с американскими бургерами, чизбургером.

соус для бургеров рецепт

Ингредиенты:

  • майонез – 2 ст. л.
  • маринованный огурец (небольшой) – 2 шт.
  • белый винный уксус – 1 ч. л.
  • дижонская горчица – 2 ч. л.
  • луковый и чесночный порошок – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны).
  2. Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.
  3. Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок.

Соус «Зеленый»

Соус идеально подойдет для бургеров с нежирным мясом и рыбой – с бифштексом из индейки, курицы.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • петрушка – пучок
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок
  • анчоус – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • каперсы – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 1/2 ч. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • яйцо – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере петрушку, зеленый лук и укроп.
  2. Добавьте анчоусы, очищенные зубчики чеснока, каперсы, лимонный сок, соль и перец.
  3. В последнюю очередь влейте оливковое масло. Оно придаст соусу однородную консистенцию и красивый глянцевый блеск.
  4. Когда соус будет готов, добавьте в него мелко нарубленные яйца, сваренные вкрутую.

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Соус «Гуакамоле»

Это идеальный соус для любого бургера – с лососем, для фахиты, классического куриного, вегетарианского.

соус для бургеров рецепт

Ингредиенты:

  • лук (маленькая луковица) – 1 шт.
  • перец халапеньо
  • кинза – несколько веточек
  • авокадо – 1 шт.
  • соль
  • сок лайма или лимона

Приготовление:

  1. Разотрите в ступке мелко нарезанный лук, рубленый перец халапеньо, немного кинзы и соли.
  2. Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере.
  3. Отдельно разотрите свежее авокадо и добавьте его к остальным ингредиентам.
  4. Соус для бургера нужно перетереть через сито до однородной консистенции.
  5. При желании можно добавить сок лайма или лимона.

Соус из горчицы

Соус из горчицы прекрасно подойдет к бургеру «Бенедикт», чизбургеру.

соус для бургеров

Ингредиенты:

  • лук – маленький
  • чеснок – 2 зуб.
  • неострая горчица – чашка
  • сухая горчица – 1 ч. л.
  • кетчуп – 1/4 чашки
  • сахар – 2 ст. л.
  • вустерширский соус – 1 ч. л.
  • красный перец и черный – щепотка

Приготовление:

  1. Необходимо обжарить на оливковом масле предварительно нарезанный лук и чеснок до мягкости.
  2. Добавьте горчицу, туда же высыпьте ложку сухой горчицы и кетчуп.
  3. Добавьте сахар, а также черный и красный перец.
  4. Затем можно добавить чайную ложку вустерширского соуса.
  5. Смешайте все в сотейнике. Варите на слабом огне 30 минут.

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