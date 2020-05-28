Музыкальные чарты Великобритании, трансляции на телеканале BBC, два года подряд в топ 100 самых красивых людей планеты по версии престижного издания TC Candle – об артисте и победителе шестого сезона украинского вокального шоу «X-фактор» MELOVIN говорит весь мир. Чтобы достичь большой популярности за рубежом у нашего певца есть все: англоязычная музыка, неординарность мышления, чувство стиля и эпатаж.

Каждый свой выход на красный тротуар, участие в фотосессии, концерты в рамках «OCTOPUS TOUR», MÉLOVIN превращает в настоящее театральное действо. Артист появляется перед публикой в ​​экстравагантных, продуманных до деталей нарядах. Они несут определенный месседж и не оставляют равнодушными.

MÉLOVIN – это новая икона стиля среди мужчин не только в Украине, но и за рубежом. На этой неделе артист удивил своих подписчиков новым образом. В своих соцсетях певец опубликовал фото в костюме собственного дизайна. Артист реализовывал эту идею вместе со своей командой BIG HOUSE MELOVIN. Создавался образ во время пребывания певца дома, соблюдая все условия безопасности на карантине. На одной из фотографий костюм дополнен маской, которая сейчас является очень актуальным аксессуаром.

«Скажу сразу, что ни одна перчатка не пострадала и ими сейчас пользуется моя семья и близкие! Когда решился на эту фотосессию, был очень взволнован ситуацией в мире! Страх и паника, которая охватывала людей перечеркивала и подавляла человечность, сострадание и любовь. Хотелось показать преувеличенный фэшн образ каждого из нас! Перчатки, маски, казалось бы элементарные вещи вышли на новый уровень «манипуляции», став в цене на вес чистого золота! Вирус обязательно мы победим! А отношения между людьми – нужно будет немало времени, чтобы восстановить».

Больше по теме: Элина Иващенко представит Украину на «Славянском базаре»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ