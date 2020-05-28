Сегодня, 28 мая, на телеканале СТБ выйдут 29 и 30 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 29 и 30 сериях — читайте прямо сейчас!

В двадцать девятой серии брат Воробьяшкиной вместе со своей возлюбленной ввязывается в криминальную авантюру. Забрав весь куш, девушка кидает Павла. С заявлением от потерпевших о мошенничестве поручено разобраться Бычкову, и в этом главная беда — ведь свои делишки Паша прокрутил, переодевшись в форму Бычкова! Какую цену за свободу брата Куликова назначит Воробьяшкиной? На что провидица пойдет ради родного человека, и какую роль в спасении горе-махинатора сыграет Амосов?

В тридцатой серии Куликова строит очередные интриги, надеясь избавиться от Амосова, но неприятности возвращаются к ней бумерангом. Возможно, секрет его неуязвимости в Лене, в ее любви, которая, как оберег, помогает избежать беды? Тем временем, в парке находят тело девушки с остриженными волосами. Подобные случаи уже были в городе, но раньше преступник никого не убивал. Следствие склоняется к версии, что в городе орудует маньяк, цель которого — длинные красивые волосы женщин.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 29 и 30 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 29, 30 серии на сайте СТБ уже 28.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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