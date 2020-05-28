Лунный календарь удачных дней на 2020 год поможет в реализации новых начинаний или больших проектов. Общее правило, которое работает для любых важных дел, – начинайте только в период растущей Луны, тогда перспектив для развития будет больше. Финалистка «Битвы экстрасенсов»–5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова составила лунный календарь удачных дней на 2020 год для облегчения планирования важных событий.

Лунный календарь удачных дней 2020

Январь: 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31.

Февраль: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15.

Март: 11, 22, 29, 30, 31.

Апрель: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Май: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12.

Июнь. С 05 по 21 июня – коридор затмений. Если важные события или проекты не получится перенести, то на крайний случай можно использовать следующие даты: 01, 08, 11, 12, 26. Практически весь месяц – это период Ретроградной Венеры, поэтому никаких важных решений, связанных с личной жизнью и любовной сферой, лучше не принимать.

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Июль: 01, 02, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

Август: 02, 05, 06, 26, 28, 29, 31.

Сентябрь: 01, 03, 04, 07, 08, 09.

Октябрь. К сожалению, на протяжении всего месяца мы будем под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия, поэтому постарайтесь не принимать важных решений, не оформлять серьезных сделок и тому подобное.

Ноябрь: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.

Декабрь: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Период с 27 ноября по 16 декабря – коридор затмений, поэтому постарайтесь провести это время максимально спокойно, не принимая никаких окончательных решений.

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