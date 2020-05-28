Гороскоп на 29 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 29 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды сулят вам неблагоприятный день. Сегодня лучше быть максимально сдержанным в любой ситуации — сильно развитое честолюбие может привести вас в западню. Сохраняйте самообладание, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи. Следите за здоровьем. Возможно осложнение хронических заболеваний. Вероятны вещие сны.

Телец

День чреват крушением надежд и планов. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться, как карточный домик. Мужчин-Тельцов в пятницу ждет разочарование в человеке, который до сих пор казался надежным. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание. Возможна психологическая поддержка со стороны малознакомых людей.

Близнецы

Для вас пятница – это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. При наличии достаточной чуткости и нежности со стороны близких людей вы поймете, чего вам не хватает для полного счастья в семье и что необходимо изменить в вашей жизни к лучшему.

Рак

Сегодня вы сможете найти выход из затруднительной ситуации, если успеете верно оценить обстоятельства и вовремя сменить тактику поведения. Неблагоприятное расположение планет грозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами. Серьезные помехи со стороны семьи или чужие ошибки усложнят продвижение к цели.

Лев

Сегодня близкий человек может дать вам ошибочный совет. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны, головные боли или отравления. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности по мелочам.

Дева

Вероятно, сегодня вас ожидает удача в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что вы получите хорошие деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет, или команда единомышленников, которая действует вместе с вами, найдет возможность для успешного продолжения бизнеса.

Весы

Те Весы, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой будут сегодня удовлетворены. День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений.

Скорпион

В пятницу начеку должны быть люди с чувствительной нервной системой, склонные к неуравновешенности и раздражительности по мелочам. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности. Возможно, вам не удастся избежать ненужных нервных срывов.

Стрелец

В пятницу в любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное неприятное известие заставит на некоторое время забыть о сердечных увлечениях. Обратите внимание на здоровье близких.

Козерог

Экстрасенсы советуют Козерогам сегодня быть терпеливыми, не давать волю отрицательным эмоциям. Добросовестность, умение убеждать партнера, общительность помогут вам выйти из затруднительного положения.

Водолей

Сегодня у вас возможно возрастание жизненных сил, что придаст вам уверенность. День принесет массу удовольствий, но старайтесь не изменять чувству меры. Ваши надежды и планы могут поддержать влиятельные лица. Вам удастся избежать козней злых и жадных завистников благодаря проницательности и быстроте реакции.

Рыбы

День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Не исключено, что вы получите выгодные деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет.

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