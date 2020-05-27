В июне 2020 года украинцев ждут два продолжительных уикенда. Первый месяц лета полон не только теплыми днями, но и праздниками! Троицу и День Конституции в Украине будут отмечать в воскресенье, поэтому два понедельника станут нерабочими. Подробнее о выходных в июне 2020 года в Украине — читайте в материале.

Несмотря на долгий карантин и желание поскорее вернуться в рабочий график, летом хочется все же больше отдыхать. И в июне это удасться сделать. 7 июня в Украине христиане празднуют Троицу. Этот праздник всегда отмечают в воскресенье, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник. Таким образом украинцы отдохнут с 6 по 8 июня.

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28 июня в Украине празднуют День Конституции. В 2020 году эта дата приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 29 июня, будет выходным. Украинцев вновь ждет длительный уикэнд с 27 по 29 число.

Выходные в июне

7 июня — Троица (выходной переносится на 8 июня)

28 июня — День Конституции Украины (выходной переносится на 29 июня)

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