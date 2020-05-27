На прошлой неделе экс-Холостяк Никита Добрынин и его избранница в проекте Даша Квиткова расписались. И это первая пара, которая действительно смогла не только построить отношения еще во время съемок реалити, но и сохранить их. Тем самым Украина вошла в тройку стран мира, где пара из «Холостяка» стала еще и семьей. Свое первое видеоинтервью после росписи Никита и Даша дали программе «Вікна-новини» на СТБ и эксклюзивно рассказали, как будут праздновать свадьбу.

Она в белом коротком платье, а он — в костюме и кроссовках. Официально Никита и Даша стали мужем и женой.

«Это было очень-очень эмоционально. Когда мы расписались, просто выдохнули», — поделилась Даша.

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Гостей на росписи было минимум. А сразу после пара поехала к маме Даши кушать киевский торт и шашлык. Из-за карантина традиционные свадебные гуляния пришлось отложить, но не отменить. Эксклюзивно «Вікнам» молодожены рассказали, каким будет их праздник.

«Два платья у меня уже готовы. Также у нас есть все подрядчики», — сообщила Даша. «Нам не хочется превращать свадьбу в полностью шоу-бизнесовую вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют», — поделился Никита.

За отношениями этой пары в проекте наблюдала вся страна. Сама же Даша шутит, что впервые вышла к Никите в черном платье, а теперь оказалась в белом. В качестве подарка на Первой вечеринке девушка преподнесла Никите карту с желаниями.

«Я помню, как складывала эту карту. Продумывала идеи исходя из того, что мне нравится. Например, люблю пить кофе, играть в “Элиас”», — отметила Даша. «Это действительно облегчало мне идеи для свиданий, потому что я знал, что можно сделать благодаря карте», — признался экс-Холостяк.

Даже когда в проекте оставалось немного девушек, Даша не знала, какими будут их отношения с Никитой. Ведь он ходил на свидания с другими участницами.

«Ближе к финалу я уже чувствовал, с кем мне легче, с кем мне нравится, с кем бы я хотел дальше строить отношения», — вспомнил свои ощущения в проекте мужчина. «Никита мне сказал, что мы очень похожи и такого быть не может. Значит, все игра», — поделилась Даша.

После окончания съемок их история любви продолжилась, но поделиться ею пара не могла, пока телезрители не увидят всех выпусков в эфире. Поэтому встречались тайком от всех на своем, теперь уже знаковом, месте — набережной Днепра.

«Когда мы скрывались, хотели побыть вдвоем и просто прогуляться, как нормальная пара, мы надевали спортивные костюмы, накидывали капюшоны и приезжали сюда ночью. Брали кофе и просто гуляли», — вспомнила девушка.

Молодожены признались, что, несмотря на идеальную картинку в соцсетях и абсолютно сказочную историю, они — обычная пара, которая учится любить, понимать и уважать друг друга.

«Мы искренне говорим о том, что мы тоже ссоримся. У нас есть свои разборки, мы тоже пытаемся воспитывать друг друга», — признался экс-Холостяк.

А по окончании интервью пара согласилась быстро и искренне пройти блиц-опрос.

Кто вкуснее готовит?

Никита: Даша.

Даша: Я.

Кто читает больше книг?

Никита: Я.

Даша: Никита.

Кто первый смягчает ссоры?

Никита: Даша…

Даша: То я, то Никита.

Кто чаще по утрам готовит кофе?

Никита: Я.

Даша: Никита.

Кто кому чаще делает комплименты?

Никита: Я Даше.

Даша: Никита мне.

Никита и Даша также признались, что следили за новым сезоном «Холостяка», потому что наверняка знают: в проекте можно найти свою любовь!

А уже в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 не пропустите финальное пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» с Григорием Решетником. Как сложилась жизнь главного героя Макса и его избранницы Даши, а также других участниц реалити — узнайте совсем скоро!

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