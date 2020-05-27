Сегодня, 27 мая, на телеканале СТБ выйдут 27 и 28 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 27 и 28 сериях — читайте прямо сейчас!

В двадцать седьмой серии в сети гуляет видеоролик о том, что любой желающий, набрав определенный пароль в банкомате, может получить крупную сумму. Люди ринулись опустошать счета. Магические видения Елены говорят о том, что происходящее — это лишь часть хитроумного плана по ограблению инкассаторов. Удастся ли Амосову, Бычкову и Воробьяшкиной сорвать преступную операцию?

В двадцать восьмой серии к Амосову обращается бизнесмен Вахидов: за ним кто-то организовал слежку, а недавно ему сообщили, что хотят убить. Выясняется, что такой случай в городе не единственный, и благодаря видениям Лены Амосов и Бычков выходят на патриотический клуб «Юный сыщик». Смогут ли юные шпионы помочь опытным полицейским? И что за страшный сглаз смерти, по словам бабушки Воробьяшкиной, лежит на майоре Амосове?

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 27 и 28 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 27, 28 серии на сайте СТБ уже 27.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

Больше по теме: Режиссер «Как долго я тебя ждала» о самом эмоциональном сериале сезона и захватывающих съемках

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ