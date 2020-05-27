Начало лета будет прохладным. Однако это не значит, что нельзя работать на огороде или в саду. Наоборот, именно сейчас нужно много времени тратить на заботу о растениях и деревьях. Какие дни в июне 2020 будут благоприятными для работы на огороде, рассказала эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Ольга Калинова.

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Июнь приходится на рубеж весеннего и летнего сезонов и сочетает в себе погодные особенности этих двух времен года. Поэтому и работы на огороде и в саду в этот период — как весенние, так и летние.

В этом году ночи в мае были очень холодными, и огородные растения не набрали достаточной силы, особенно теплолюбивые огурцы и бахчевые культуры. В июне ночи значительно теплее, и еще не поздно посеять новую порцию. И вообще, если вы не успели чего-то посадить весной, июнь даст вам еще один шанс. Также подсейте петрушку, укроп, базилик, кинзу — когда отойдет зелень, посаженная в мае, новая как раз поспеет к столу. В вашей теплице еще осталась рассада? Не медлите — к середине месяца ее следует высадить в открытый грунт.

Но помним, что делать все это надо, ориентируясь на фазы Луны. Они влияют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их рост, повлиять на плоды. Но 5 июня (полнолуние) и 21 июня (новолуние) от посева, пересадки и рыхление необходимо воздержаться, так как это может привести к повреждению культур, замедлению роста, загниванию.

1—4 июня (растущая Луна) — благоприятные дни для посадки помидоров, перца, баклажанов, спаржи. Сейте капусту разных видов, горох, фасоль, огурцы, кабачки и патиссоны, арбузы, тыквы и дыни, листовые салаты, щавель, шпинат, лук шнитт, зелень. Сажайте цветы. Не рекомендуется прививать и опрыскивать химикатами.

6—8 июня (и далее — убывающая Луна) — подходящее время для посева моркови и свеклы для зимнего потребления. Не рекомендуется обрезка и пасынкование. Можно подкармливать растения органикой, бороться с сорняками и вредителями. Можно сажать плодовые деревья и кусты. Но 7 июня — в День Святой Троицы — вообще не следует работать на огороде или в саду.

9—11 июня — в эти дни стоит заниматься пасынкованием, окучиванием, прополкой, обработкой почвы. Позаботьтесь о черешне и вишне — защитите деревья от птиц. Можно косить газон. Но не следует сажать, пересаживать и подкармливать растения.

12—13 июня — благоприятные условия для посева поздних сортов белокочанной капусты. Хорошие дни для посадки любых цветов и винограда. Полив — умеренный. Не рекомендуется обрезать деревья и обрабатывать растения химическими препаратами.

14—16 июня — удачное время для борьбы с вредителями и болезнями растений, рыхления почвы. Однако не стоит сажать, пересаживать, формировать, пасынковать и подкармливать культуры.

17—19 июня — благоприятные дни для летней посадки моркови, свеклы, картофеля, редьки, корневой петрушки. Также можно сажать рассаду цветов: бегоний, амаранта, астр и георгинов; сеять васильки, календулу, левкой, маттиолу. Не рекомендуется пересадка растений.

20—22 июня (Новолуние) — в эти дни растения беспокоить не стоит.

23—26 июня (и далее — растущая Луна) — замечательные дни для посадки. Сейте репу, дайкон, кочанные салаты типа ромэн, горчицу, шпинат и зелень. Не рекомендуется обработка химикатами.

27—30 июня — в эти дни стоит пасынковать томаты и окучивать картошку. Но еще можно сажать летний картофель. Сейте укроп, сельдерей, фенхель на семена. Не следует сеять салат — пойдет в цвет. Можно сажать и прививать плодовые деревья.

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