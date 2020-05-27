Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. На что готова пойти верная Жанна ради спасения любимого?

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Жанна не может свыкнуться с ролью фиктивной жены. Она страдает, но в то же время понимает, как важно сохранить теплые, дружеские отношения со Славой. А Слава не доволен выходками своей жены. Он делает все возможное, чтобы Рома за решеткой чувствовал себя еще хуже. Но пойдет ли Слава на крайние меры, чтобы сжить с белого света любимого Жанны?

Слава и Рома: какую аферу приготовил фиктивный муж Жанны? Узнайте в 5 и 6 сериях от 27.05.2020.

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