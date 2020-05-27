Гороскоп на 28 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 28 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня у вас возможны непредвиденные затраты, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч в офлайне и разговоров об отношениях с родными.

Телец

Звезды сулят вам благоприятное время для покупки вещей длительного пользования. Подходите к выбору с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Близнецы

Сегодня по возможности выделите себе время на отдых. День благоприятен для познания нового и решения сложных задач.

Рак

Сегодня вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны, поэтому по возможности смело оставайтесь в теплом доме.

Лев

Будьте осмотрительными и осторожными. Эти качества помогут вам избежать беды. Особенно если учитывать, что на вас сегодня обрушится немало соблазнов, а за окном бушует коронавирус.

Дева

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, отложенную в длинный ящик уже не один день. Не ленитесь – будьте собраннее и бодрее!

Весы

Экстрасенсы хотят вас остеречь от опасности. Водителям сегодня особенно нужно оставаться бдительными на дороге и не нарушать правил. То же касается и пешеходов — перебегать дорогу где попало не стоит.

Скорпион

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко. Звезды сулят вам отличный день!

Стрелец

Сегодня не стоит торопиться при осуществлении финансовых операций. Вообще с деньгами в этот день стоит быть внимательным. Не покупайте того, чем не будете пользоваться в будущем.

Козерог

Сегодня вам желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Если вам представится возможность помочь окружающим, делайте это от чистого сердца.

Водолей

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план реализации задуманного и приступайте к делу. Также вам сегодня можно заняться творчеством.

Рыбы

Семейным парам противопоказано в четверг выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность.

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