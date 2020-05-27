Июнь – прекрасный месяц, чтобы начать новую жизнь. В это время велика вероятность улучшить свое финансовое положение. Но как правильно это сделать и не обанкротиться? Кому в июне 2020 года повезет больше всего, а каким знакам зодиака лучше не рисковать и не тратить свои сбережения? Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака от участницы мистического проекта «Битва экстрасенсов» Рубины Цыбульской.

Больше на тему: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Овен

Наконец вы сможете немного расслабиться. Небольшая прибавка к вашему заработку или отданные долги позволят вам побаловать себя новой покупкой.

Телец

Усердная работа и ваша целеустремленность оправдают себя, и вы сделаете шаг к заветной цели. Скопленные средства придадут вам энтузиазма.

Близнецы

Новый всплеск рабочей активности позволит забыть о недавних разногласиях с коллегами. Однако не так просто взять себя в руки. Настройтесь! Вам еще предстоит тяжелый и напряженный путь.

Рак

Июнь запомнится вам неожиданными сюрпризами и ценными приобретениями. Не забудьте поблагодарить за поддержку в трудные финансовые минуты родных и близких.

Лев

В июне для вас может начаться новый период — переход на следующую ступень карьерной лестницы. Главное — не позволяйте себе проявлять эмоции, возгордиться собой раньше времени, ведь это может сорваться в последний момент.

Дева

Для вас настанет время отдохнуть. Позвольте себе выспаться, подышать свежим воздухом на природе. Уделите время семье!

Весы

Траты в этом месяце отразятся на вашем благосостоянии особенно тяжело. Долгое ожидание финансового подкрепления не оправдает себя.

Скорпион

Вы уже отдохнули и снова приступили к своим обязанностям. И хотя вы не сильно пострадали финансово в предыдущем месяце, своего все равно недополучили, поэтому возьмитесь за работу с удвоенной силой.

Стрелец

Плавное и размеренное улучшение вашего финансового состояние придаст вам силы и воодушевит.

Козерог

Траты в июне для вас увеличатся, но вы не будете разочарованы, ведь они ненапрасны — каждая статья расхода приближает вас к финишу. Скоро можно будет расслабиться.

Водолей

Не стоит ругаться со своими близкими в июне, ведь это влияет на вашу финансовую энергетику. Ругаетесь с близкими – получаете меньше денег! Это правило на июнь.

Рыбы

В первой половине июня у вас начнется новый финансовый цикл, а это значит, что будет рост, приятные траты и неожиданные предложения в работе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.