Ученые приближаются к созданию эффективной вакцины против коронавируса. Над ней работает более сотни лабораторий по всему миру. По прогнозам, уже осенью вакцина будет. Несколько десятков лабораторий начали тестировать свои разработки на людях и животных. Одна из таких находится в Институте вирусологии в Ухане. А вот президент США Трамп утверждает, что именно там разработали сам COVID-19, на что впервые китайские ученые ответили. Подробнее узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

Ученые Института вирусологии в Ухане опровергают все обвинения касательно разработки коронавируса, утверждая, что они не создавали вирус и не причастны к пандемии. Хотя признаются, что ранее изучали этот штамм, а в их лаборатории таких числилось около трех. Директор Института Вань Яньи отмечает, что одна из их команд начала изучать коронавирус у летучих мышей с 2004 года. Однако интересовал их лишь тот штамм, который вызывает атипичную пневмонию. Поэтому искали и изучали возбудителя болезни. Установить другие, новые или подобные, вирусы ученые не пытались. Кроме того, геном COVID-19 на 80% схож с геномом вируса атипичной пневмонии.

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Сейчас Институт вирусологии в Ухане, как и многие мировые лаборатории, пытается создать вакцину, которая спасет человечество. Британская компания уже успела достаточно продвинуться вперед. AstraZeneca сотрудничает с учеными из Оксфорда и подписала уже контракт на поставку 400 миллионов доз вакцины, которая в первую очередь поступит в США. На рынок выпуск планируется уже в сентябре. Предварительно этот препарат протестируют на 30 000 добровольцев. Однако первые результаты уже есть. Вакцина дает возможность избежать осложнений, несмотря на то, что после вакцинации люди все равно болеют и заражают других.

Лучших результатов пытаются достичь американские ученые из Бостона. Сейчас они испытывают свою разработку на обезьянах. У животных уже выработался стойкий иммунитет. Несмотря на то, что сперва они болеют, второй раз заразиться COVID-19 иммунитет им не позволяет.

«После первого заражения макак у них развилась вирусная пневмония. После вакцинации они поправились. Мы заразили их еще раз коронавирусом, но они больше не болели. А значит, у них сработал иммунитет», — комментирует глава центра вирусологии в Бостоне Ден Бару.

Это существенное достижение бостонских вирусологов. Ведь в ВОЗ до сих пор утверждают, что у людей, переболевших коронавирусом, не формируется иммунитет от повторного заражения.

Ученые из компании Sorrento установили антитело, которое попадает в тело клетки, инфицированной коронавирусом. Далее происходит разрушение путем полного уничтожения белка вируса. Остатки вирусной клетки выводятся из организма на протяжении следующих трех дней. Таким образом можно уничтожать коронавирус уже во время болезни.

Если ведущие компании создадут вакцину либо препарат, который будет излечивать от COVID-19, социальная дистанция и другие меры осторожности уже не понадобятся.

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