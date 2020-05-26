Состоялся финал 10 сезона романтического реалити «Холостяк»! Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор, и зрители увидели самый долгожданный момент весны 2020 года. Неизменный ведущий Григорий Решетник рассказал о переживаниях Макса и девушек в финале, а также об успешном онлайн пост-шоу на официальной странице в Instagram. Больше — в эксклюзивном интервью Григория Решетника для редакции STB.UA!

Чем отличился и запомнился 10 сезон проекта «Холостяк»?

Прежде всего, хочу поздравить команду СТБ, проекта «Холостяк» и телезрителей с классным, ярким сезоном. Призываю: не пропустите пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в 19:00 уже в эту пятницу на СТБ! Каждый сезон отличается уникальными участниками. У нас настоящее реалити, где рождаются новые чувства и отношения. Поэтому сравнивать сезоны нельзя. 10-й был очень классным и страстным. Бурлила настоящая любовь. Почти все участницы сразу влюбились в главного героя. Я очень рад, что проект «Холостяк» 10 сезон подряд остается самым обсуждаемым. А в этом году стал еще и самым рейтинговым в стране!

Что вы советовали главному герою перед финалом? Ведь у Макса это впервые, а вы как ведущий не первый год видите мужчин перед важным выбором.

Перед финалом сложно что-то советовать, ведь главное — не навредить. Но опираясь на свой опыт, я говорил Максу, чтобы он подготовился ответственно к выбору. Ведь он влияет и на девушку-избранницу, и на ту, с которой попрощается. Это разные эмоции, и к ним надо отнестись серьезно. Я отмечал только то, чтобы Макс прислушивался к своему сердцу. Чтобы он следовал чувствам. Ведь это свойственно не только женщинам — чувствовать, кто твой человек. Поэтому я, на правах ведущего, стараюсь напрямую не советовать, а лишь подталкивать Холостяка к правильным мыслям. Но в финале волнение всегда преобладает. Поэтому стараюсь успокоить героев.

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Макс проявил себя достаточно характерным и непреклонным мужчиной в отношениях. А какой он друг и товарищ?

Макс настоящий. Это качество, в которое влюбились девушки. Он принципиальный, что нравится женщинам. Таким должен быть мужчина. Макс честный, порядочный, умеет дружить. Классный парень. Я рад, что он стал главным героем 10 сезона. Достаточно компанейский, душа компании, классно шутит, отличный друг.

К каким неожиданным хитростям прибегали девушки? Ведь все участницы стремятся выйти на связь с Холостяком через вас.

Да, девушки уже традиционно подготовили свою тактику, опираясь на жизненный опыт и прошлые сезоны. Но когда они начали влюбляться в Макса, то все стратегии отошли на второй план. Они думали только о нем и искали постоянный выход. Передавали записки, спрашивали, что думает Макс и тому подобное. Просили, чтобы я передавал коробочки, подарочки (смеется). Я, конечно, это с радостью делал, но всегда старался следить, чтобы внимание распределялось равномерно. Ведь все решения по общению с девушками Макс принимает лично. Поэтому старался не мешать. Однако напомню, что я за то, чтобы разрушать стереотипы, мол первым должен действовать мужчина. Я хочу, чтобы девушки также были инициативными. Ведь в проекте «Холостяк» если ты тихоня, то можешь не дождаться своего шанса.

Какие интересные ситуации случались на съемках 10 сезона?

Их очень много. Часто они связаны с перелетами, когда техника не совсем вовремя долетала (улыбается). Но у нас работают настоящие профессионалы, которые находят возможности разрешения ситуации. Также приезды родителей на съемочные площадки. Они не привыкли к такому количеству камер, поэтому должны были настраиваться. Часто что-то падало, где-то мерцало (смеется). У нас очень живой проект, настоящее реалити, поэтому подготовиться ко всему — невозможно. Но можно уже писать книгу о проекте и смешных моментах, которые случаются на съемках. Мы всегда легко и с юмором выходим из любых ситуаций.

В этом году вы стали ведущим онлайн пост-шоу на официальной странице проекта «Холостяк» в Instagram. Расскажите о таком опыте. Как удавалось удерживать зрителей в режиме онлайн?

Это очень классный опыт и вызов. Я рад, что мне доверили быть ведущим и онлайн пост-шоу, и финального пост-шоу. Мне кажется, что мы справились. Просмотры росли каждый раз. Зрителям понравилось, что они непосредственно могли задавать вопросы участникам. Мы приглашали гостей, готовились всей командой и с пресс-службой. Все удалось абсолютно! Классные показатели и в Instagram, и на YouTube. Я также готовился, старался следить за стилем, подбирал музыку, формировал интересные и неудобные вопросы. Успешно прошло онлайн пост-шоу, и надеюсь, что так же успешно пройдет финальное пост-шоу уже в эту пятницу в 19:00! В общем, классный сезон, и это заслуга не только моя как ведущего, а прежде всего команды, которая остается за кадром! Так держать!

А остались ли вместе Макс и Даша после проекта «Холостяк»-10 — узнайте уже в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 на телеканале СТБ! Включайте финальное пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» с ведущим Григорием Решетником.

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