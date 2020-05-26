Сегодня, 26 мая, на телеканале СТБ выйдут 25 и 26 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 25 и 26 сериях — читайте прямо сейчас!

Кому понадобилась позорная смерть известного телеведущего Олега Ерохина? Это и будут расследовать в 25 серии! Лена утверждает, что к его гибели причастны несколько человек. По результатам экспертизы очевидно, что у него после всех возлияний, употребления наркотиков и переживаний случился инсульт. Но как его труп оказался голым на центральной площади города с размазанной по губам яркой помадой? Группа майора Амосова начинает расследование.

В двадцать шестой серии на опушке лесополосы находят сгоревшую машину, а в багажнике — обгоревший труп с огнестрельным ранением в груди. Благодаря видению Лены ниточка приводит героев в клуб любителей оружия времен Второй мировой «Патриот». Между тем Амосов выходит на судмедэксперта, обладающего ценными фактами по делу брата, а подозрительная Куликова «заботливо» провожает Полозкова на решающее совещание к мэру.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 25 и 26 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 25, 26 серии на сайте СТБ уже 26.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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