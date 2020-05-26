«Как долго я тебя ждала»: чем заинтригуют 3 и 4 серии от 26.05.2020?
26.05.2020
Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Свободолюбивый и честный парень Рома чувствует себя брошенным и ненужным, ведь не так давно он узнал о горькой правде, которую скрывала его возлюбленная.
Больше по теме: Евгения Нохрина о съемках сериала «Как долго я тебя ждала»
Отношения по расчету, о которых только думает Жанна, — выгодны всем. Так считает сама девушка, ведь она уверена в том, что тайная помолвка с нелюбимым Славой станет настоящим спасением для нее, Ромы и Славы. Но будет ли свадьба в итоге?
Рома и Жанна: имеют ли они право на любовь? Узнайте в 3 и 4 сериях от 26.05.2020.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+