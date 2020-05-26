Гороскоп на 27 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 27 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Вероятно получение знаков свыше. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Лучше посвятить себя реальной работе, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

Телец

Используйте время для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться — воспользуйтесь этим шансом.

Близнецы

День благоприятен для медитации и заботы о здоровье. Возможно получение новых знаний, однако не исключено, что они будут даваться с трудом. Звезды сулят вам счастливый и насыщенный день.

Рак

Затраченные силы принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко, нужно качественно выполнять запланированное. И не забывайте о безопасности — антисептик и маска всегда должны быть при вас!

Лев

Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Ведь самоизоляция — отличная возможность поучиться чему-то новому!

Дева

Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Весы

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие. Помедитируйте, почитайте хорошую книжку или пообщайтесь с друзьями по интернету.

Скорпион

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие — самообразование, легкий спорт, медитация. Приступы лени и апатии следует подавлять сразу же.

Стрелец

Экстрасенсы советуют вам сегодня уделить внимание бюджету, диете, хозяйству, причем не поверхностно, а системно. Не помешает дисциплина и в словах, особенно утром и днем.

Козерог

Приведя в порядок практическую и бытовую сторону дел, вы укрепите свои позиции, сэкономите или приумножите имеющиеся ресурсы. Не медлите с этим. И научитесь делать свою работу быстрее, не обращая внимания на внешние раздражители.

Водолей

Сегодня не будет лишней предусмотрительность. Прежде чем купить что-то новое, подумайте, есть ли у вас все необходимое для комфорта. Еще сегодня у вас хороший день для того, чтобы приготовить вкусненькое.

Рыбы

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите свои сильные и слабые стороны и работайте над самосовершенствованием. Сегодня у вас удачный день для таких занятий.

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