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Осторожно, слишком красиво: макияж финалисток проекта «Холостяк»-10

25.05.2020

Какой бы красивой ни была история на проекте «Холостяк», макияж финалисток всегда должен быть еще красивее. Даша и Дана на финальной Церемонии появились перед Холостяком в совершенно разных образах. Жгучий красный и мягкий светлый тон создали настоящий контраст двух абсолютно уникальных девушек. Макияж финалистки Даны и победительницы Даши — смотрите в материале.

Макияж — один из видов искусства. И где, как не на проекте «Холостяк», необходима профессиональная работа стилистов и визажистов, чтобы подчеркнуть самые главные достоинства участниц. 

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Не секрет, что хорошему художнику нужны только три цвета: черный, белый и красный. В последнем выпуске реалити девушки отказались от ярких акцентов на губах и красной помады. Поэтому основные акценты сделаны на глазах.

Победительница Даша

Финалистка Дана

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