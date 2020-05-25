Состоялся долгожданный финал романтического реалити СТБ «Холостяк»-10. Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо Даше! А вот со второй финалисткой главный герой попрощался, попросив прощения. «Сегодня моя душа говорит тебе “Прости”». По итогу сезона участница Дана прокомментировала такое решение Холостяка неоднозначно. Что написала финалистка у себя в Instagram и при чем тут яичница, — узнайте в материале.

Одним из самых излюбленных главных героев за все сезоны реалити «Холостяк» стал Макс. Зрители с первого выпуска отметили, что мужчина достоин самой лучшей избранницы, а будь они на месте участниц, то поборолись бы за такого пилота.

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Однако ни для кого не секрет, что приходит финал, и одна участница уезжает домой не только без кольца, но и некоторые с багажом обиды. А обиженная женщина — дело непростое. Так финалистка Дана опубликовала пост у себя на странице в Instagram, который начала со слов: «Я действительно не держу обиды. И уважаю решение». Однако закончилось все сравнением яичницы с изысканным блюдом и желанием не заморачиваться над ингредиентами.

«Пусть будет счастлив просто так. И все будет хорошо у него… Я действительно так хочу. Я действительно не держу обиды. И уважаю решение. Приходишь ты в ресторан. ⁣⁣Тебе дают меню. ⁣И в нем 2 блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингредиентами… Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни “пробовал”. ⁣⁣Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть… А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него — все лучшее, самое пикантное и необычное», — написала Дана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Как сложилась жизнь Даны после участия в реалити? А также остались ли вместе Макс и Даша, — узнайте в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 в пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» на СТБ!

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