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«Майор и магия»: что произойдет в 23 и 24 сериях (анонс)

25.05.2020

Сегодня, 25 мая, на телеканале СТБ выйдут 23 и 24 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 23 и 24 сериях — читайте прямо сейчас! 

В двадцать третьей серии видеорегистратор Максима Исаева фиксирует серьезное ДТП, в котором погибает девушка. Автомобилист передает запись в РОВД, но случайное соприкосновение с провидицей Еленой открывает иную сторону жизни Исаева. Благодаря ее видению расследование приобретает новый поворот.

В двадцать четвертой серии к Воробьяшкиной обращается молодой человек Валентин с просьбой снять порчу с его дедушки, который последнее время сильно болеет. Лена чувствует, что старика медленно пытаются сжить со свету, и привлекает к расследованию Амосова и Бычкова. Возможно, «братья» и «сестры» из секты «Соглядататели пришествия», где состоит дедушка, помогут героям разобраться в этом деле…

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 23 и 24 сериях (анонс)

Сериал Майор и магия — 23, 24 серии на сайте СТБ уже 25.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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