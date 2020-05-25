Сегодня, 25 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 29 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания космической мамы Оксаны, которая рассказала о том, что троих сыновей рожала дома. Но насколько это безопасно? Об этом читайте в нашем материале.

Космическая мама Оксана во время участия в проекте рассказала конкуренткам о том, что всех своих троих сыновей рожала дома с мужем. Женщина поведала, что на протяжении суток ее новорожденные дети были рядом с плацентой и пуповиной, которую она не перерезала целых 24 часа. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание на то, что такой выбор — небезопасен.

«Каждые роды — непредсказуемые. И иногда 5 минут могут стать решающими для жизни и здоровья как мамы, так и ребенка. Роды дома несут смертельные риски».

Дмитрий Карпачев акцентировал внимание на том, что если будущая мама все же решилась на такой шаг, то обязательно рядом должна быть больница, а во время родов должен присутствовать квалифицированный медицинский сотрудник.

Больше по теме: Топ-9 книг о воспитании ребенка

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ