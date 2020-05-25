Элина Иващенко представит Украину на «Славянском базаре»

На Международном фестивале искусств «Славянский базар»-2020 Украину представит победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко! Уже известно, что несмотря на эпидемию коронавируса, конкурс решили не отменять. Он пройдет в Витебске с 13 по 21 июля.

Карантин и самоизоляция повлияли и на национальный отбор на «Славянский базар». В связи с коронавирусом победителей пришлось выбирать дистанционно. Известно, что в 2020 году на конкурс от Украины мечтали поехать более 60 молодых музыкантов.

Каждый из членов жюри — продюсер и композитор Михаил Некрасов, продюсер Влад Багинский, продюсер развлекательных программ канала UA: Перший Ирина Слепушова, музыкальный продюсер Олег Яковлев, диджитал-маркетинг-директор канала М1 Нонна Кондрашова — просматривал материалы самостоятельно и выставлял баллы. Затем все анкеты были переданы в украинский оргкомитет по отбору на «Славянский базар»-2020, где в результате суммирования вывели общий балл.

В итоге в старшей возрастной группе победу одержала 18-летняя Элина Иващенко. Напомним, что в этом году девушка также участвовала в Нацотборе на Евровидение-2020. Ранее Элина стала победительницей десятого сезона шоу «Х-фактор». Также Иващенко является обладательницей Гран-при «Черноморских игр»-2018.

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