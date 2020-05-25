Гороскоп на 26 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 26 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте тех, которые постоянно жалуются на свою жизнь.

Телец

Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на вас, даже если это ваши близкие друзья или родственники. Но прислушивайтесь к другим, не все хотят вам зла.

Близнецы

Обратите внимание на ваше поведение. Возможно, есть реакции, от которых вам следует отказаться, чтобы сделать свою жизнь более качественной. Ну, а в целом звезды сулят вам отличный день!

Рак

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они поступают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте все, как есть, и будьте счастливы.

Лев

Сделайте свою социальную жизнь в оффлайне активной. Доверяйте людям и будьте открыты для общения. Но только не переусердствуйте с контактами – коронавирус не дремлет!

Дева

Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед, подкармливайте постоянно вашу внутреннюю мотивацию. Не бойтесь просить о помощи и помогать другим. И тогда, по словам экстрасенсов, у вас все будет хорошо!

Весы

Не всегда важно, что вы скажете, чаще важно, как вы это скажете. И сегодня вам представится ситуация, в которой очень важно будет не забывать об этом постулате. Будьте внимательны!

Скорпион

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний. Будьте сдержанней!

Стрелец

В последнее время вы многого боитесь. Но нужно помнить, что страх – главный наш враг, и пойти дальше можно, только преодолев его и сделав другом. Не забывайте сегодня об этом.

Козерог

Сегодня на работе вас ждет успех. Однако помните, что содействия одних лишь сил свыше мало для хорошего результата. Чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Водолей

Будьте щедрыми и искренними, в первую очередь в отношении своих родных людей. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи сегодня лучше отказаться.

Рыбы

В этот день больше делайте того, что является действительно важным, и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы других оставьте в прошлом.

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