Сегодня, 25 мая, в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск психологического реалити «Супермама». В бой вступает новая четверка участниц: космическая мама, мама-генералиссимус, мама-госслужащая и одаренная мама. Кто из этих женщин достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, чьи методы воспитания поразят эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева?

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Космическая мама

Космическая мама Оксана заряжается энергией солнца, придерживается правильного питания, занимается йогой и воспитывает своих детей в гармонии со Вселенной. А еще Оксана — приверженка домашних родов.

Мама-генералиссимус

Мама-генералиссимус Елена воспитывает своих детей в строгости. Она разработала авторскую систему наказаний. Если ее сыновья не слушаются, то они отправляются в подвал, чтобы подумать над своим поведением.

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Мама-госслужащая

Мама-госслужащая Олеся победила в огромном количестве конкурсов и воспитывает жажду к победе у дочки-подростка. Олеся практически с рождения знала, какую профессию в будущем выберет ее дочь.

Всесторонне одаренная мама

Одаренная мама Вика имеет шесть высших образований и много наград в моделинге. Она воспитывает свою 6-летнюю дочь, как копию себя. Женщина любит наряжаться с дочерью в похожие платья. Вика уверена, что ее дочь будет намного успешнее, чем она сама.

На протяжении недели участницы будут ходить друг к другу в гости и оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. Кто из них достоин звания Супермамы? И почему тройка женщин ополчится против своей конкурентки? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ.

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