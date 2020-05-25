Сегодня, 25 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц начинает борьбу за звание лучшей мамы. И в первый день женщины отправятся в гости к космической маме Оксане, которая воспитывает своих детей в гармонии со Вселенной и родила всех троих сыновей дома. Как на такое решение отреагируют участницы, и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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Сегодня понедельник, а значит, четверка новых участниц из Киева начнут бороться за заветное звание Супермамы: космическая мама Оксана, мама-генералиссимус Елена, мама-госслужащая Олеся и всесторонне одаренная мама Вика. Эта неделя будет жаркой: ссоры, склоки и заговоры. Кого соперницы в финале обвинят во лжи?

И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию космической мамы Оксаны. Не всем понравятся методы воспитания, которых придерживается женщина. Домашние роды, собственная школа и экстремальные увлечения… Чем еще удивит конкуренток Оксана?

В 29 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему на знакомстве встретятся не четыре, а пять мам?

Какие проблемы с чистотой обнаружит у Оксаны одаренная мама Вика?

Как участницы отреагируют на рассказ о домашних родах космической мамы?

Каким экстримом увлекается Оксана?

Почему Оксану обвинят в том, что она не занимается воспитанием своих сыновей?

Video: 29 выпуск проекта «Супермама» от 25.05.2020: Отказ от прививок и домашние роды — чем еще удивит космическая мама Оксана? Супермама 29 выпуск: Отказ от прививок и домашние роды — чем еще удивит космическая мама Оксана? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев

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