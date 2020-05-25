Троица-2020: какого числа в Украине

Троица — один из самых почитаемых церковных праздников в Украине. В этот день прославляют Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Когда в Украине наступит светлый праздник Святой Троицы в 2020 году — вы узнаете в нашем материале.

Итак, какого числа будет Троица в 2020 году? Если Пасху весь православный мир праздновал 19 апреля, то День Святой Троицы выпадает на 7 июня.

Больше по теме: Поздравления с Троицей в стихах и прозе

История праздника Троицы

Троица — один из двенадцати главных православных праздников. Его еще называют днем сошествия Святого Духа или Пятидесятницей. Последнее название указывает на дату празднования ‒ пятидесятый день после Пасхи.

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить ученики Иисуса Христа — апостолы, на которых, согласно библейским сказаниям, снизошел Святой Дух.

Традиции праздника Троицы

В этот день принято украшать дом травами и зеленью. Для того, чтобы защитить свою семью от хворей, наши предки приносили из церкви свечи. Считалось, что они обладают целебными свойствами.

На Троицу устраивали застолья и приглашали родственников. После церкви и вкусной трапезы люди устраивали народные гуляния. Также наши предки верили: если в этот день сосватать красивую девушку, а на Покрову пожениться, то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Понедельник после Троицы называется Духовым днем. В этот день, согласно поверьям, нельзя трогать землю, полоть да и вообще работать на огороде или в саду. Также нельзя браниться и рубить деревья.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ