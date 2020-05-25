«Как долго я тебя ждала»: количество серий и график выхода
В эфир телеканала СТБ выйдет сериал «Как долго я тебя ждала». Зрители увидят драматическую историю любви и окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Всего выйдет 20 серий мелодрамы «Как долго я тебя ждала».
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Двадцать серий нового сериала «Как долго я тебя ждала» расскажут зрителю о силе настоящей любви, которая не увядает в течение всей жизни. Чувства способны преодолеть разлуку, сильную боль и даже измену. Но как именно главные герои сериала Жанна и Роман будут преодолевать все жизненные невзгоды?
И сумеют ли молодые люди через десятилетия пронести свою любовь? Узнаете уже скоро!
Не пропустите интригующий сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!
График выхода серий «Как долго я тебя ждала»
1, 2 серии ‒ 25 мая в 20:15
3, 4 серии ‒ 26 мая в 20:15
5, 6 серии ‒ 27 мая в 20:15
7, 8 серии ‒ 1 июня в 20:15
9, 10 серии ‒ 2 июня в 20:15
11, 12 серии ‒ 3 июня в 20:15
13, 14 серии ‒ 4 июня в 20:15
15, 16 серии ‒ 8 июня в 20:15
17, 18 серии ‒ 9 июня в 20:15
19, 20 серии ‒ 10 июня 20:15
Не пропустите интригующий сериал «Как долго я тебя ждала» в 20:15 на телеканале СТБ!