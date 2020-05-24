В продолжение расследования сегодняшней шокирующей истории в Тернополь отправились лучшие экстрасенсы страны — Алена Курилова и Жанна Шулакова. Но история, которую придется распутывать ясновидящим, пробирает до мурашек. С чем столкнулись эксперты нового выпуска «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

В сегодняшней программе экстрасенсы продолжат работать с мамой Марты, чтобы понять, могла ли она вызвать духа с маятниками, который уже убил ее зятя и сейчас охотится на дочь и двух внуков. Экстрасенсы почувствуют, что из-за магии женщины погибли ее трое мужчин.

Однако сама она — тоже жертва потусторонней силы, преследующей семью. В ходе расследования экстрасенсы выяснили, что странный призрак держит в руках не маятники, а старинные карманные часы с цепочкой. И что пристал он к Марте и ее родным в загородном доме семьи, доставшемся им от дедушки, который был часовщиком. Чтобы выяснить, действительно ли покойный дедушка — дух-убийца, ясновидящие с Мартой приехали к этому дому. Но какую роковую правду они узнают о деде Марты? И от чего у лучших экстрасенсов страны встанут дыбом волосы? Смотрите уже сегодня!

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