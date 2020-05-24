Сегодня для продолжения расследования шокирующей истории в Тернополь отправились лучшие экстрасенсы страны — Алена Курилова и Жанна Шулакова. Но история, которую распутывают ясновидящие, потрясла каждого! С чем же столкнулись эксперты нового выпуска «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

В сегодняшней программе экстрасенсы работали с мамой Марты, чтобы понять, могла ли она вызвать духа с маятниками, который уже убил ее зятя и сейчас охотится на дочь и двух внуков. Экстрасенсы почувствовали, что из-за магии женщины погибли ее трое мужчин.

Однако сама она — тоже жертва потусторонней силы, которая преследует семью. В ходе расследования экстрасенсы выяснили, что странный призрак держит в руках не маятники, а старинные карманные часы с цепочкой. И что пристал он к Марте и ее родным в загородном доме семьи, доставшемся им от дедушки, который был часовщиком.

Чтобы выяснить, действительно ли покойный дедушка — дух-убийца, ясновидящие с Мартой приехали в этот дом. Там происходили устрашающие вещи — сам по себе выключался свет и раздавались странные звуки, в том числе плач младенца. А Жанна Шулакова снова видела картинки с молодой парой. Экстрасенсы были шокированы, когда узнали, что Мартин дедушка в молодости бросил в печь новорожденного внебрачного ребенка своей сестры, чтобы тень позора не упала на него — известного часовщика.

Но ясновидящие пришли к выводу, что это не его дух преследует семью. И что неизвестный призрак приходит за старинными часами, которые когда-то ремонтировал дедушка. Невероятно, но эти часы экстрасенсы нашли в земле около дома. И раскрыли их тайну.

100 лет назад молодой парень-часовщик влюбился в девушку, которую родители выдали замуж за другого, богатого. И она вскоре умерла от горя. После ее смерти парень изготовил семь карманных часов, на крышечках которых изобразил историю их несчастной любви. Часы попали к разным людям. И пока дух этого человека не соберет всю коллекцию, он не встретится на том свете со своей возлюбленной. В доме Марты были последние, седьмые часы. Но неужели дух именно этого человека подвергал семью опасности? Узнайте прямо сейчас!

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