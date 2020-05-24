Гороскоп на 25 мая 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно проявить все свое терпение, а кто может наладить хороший и успешный бизнес? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Есть риск серьезного конфликта на работе. Возможны кадровые перестановки. Для решения возникшей ситуации звезды советуют не пороть горячку и быть спокойными.

Телец

День, который обещает много вдохновения. Вам в голову могут прийти замечательные новые идеи, которые грех не реализовать. Дерзайте!

Близнецы

Прекрасный день. Все пока идет отлично. К вечеру возможен очень приятный сюрприз. Не забудьте поблагодарить судьбу за столь чудесный день. Он обязательно повторится.

Рак

Возможны мелкие неприятности. Однако они не смогут выбить вас из колеи. Все идет так, как вы запланировали. Только не спешите. Всему свое время.

Лев

Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей. Но не стоит огорчаться. Это временно.

Дева

Сегодня вам стоит проявить всю свою сдержанность. Иначе серьезных конфликтов и неприятностей просто не избежать.

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Весы

Вам не хватает душевного покоя. Звезды советуют уехать от городской суеты и провести день в лесу или в селе.

Скорпион

Сегодня вам предстоит проявить все свое терпение. На вашем пути возникнет множество преград. Однако только благодаря своему уму и благоразумию вы все преодолеете.

Стрелец

День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц. Не упустите свой шанс и скорее попытайтесь воплотить в реальность все задуманное.

Козерог

Непростой день. В личной жизни возможны серьезные конфликты, непонимания, ссоры и расставания. Вы не сможете повлиять на ситуацию. Остается только ждать.

Водолей

День привлечения денег. В вашей жизни появится новый человек, вместе с которым вы сможете организовать свой бизнес. Это поможет выйти из кризиса. Однако будет сложно. Готовьтесь.

Рыбы

Крайне неблагоприятный день. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Оставайтесь дома, чтобы избежать неприятностей.

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