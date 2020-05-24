В период с 25 по 31 мая звезды советуют всем знакам зодиака проявить выдержку. Это время немного небезопасно, однако при правильном планировании все может получиться как, как надо. Кому стоит быть более осторожным и рассудительным, а кто должен позаботиться о своих финансах? Что ожидает каждый знак отдельно, читайте в гороскопе на неделю с 25 по 31 мая 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю ‒ Овен

Неделя начнется с приятного бонуса. Возможно, вам вернут старый долг, о котором вы давно забыли и потеряли надежду на его возвращение. Ближе к четвергу вы почувствуете невероятную усталость. Так что на выходных советуем вам погулять на свежем воздухе. Только помните про социальную дистанцию.

Гороскоп на неделю ‒ Телец

Ничем не примечательная неделя, которую лучше всего посвятить размышлениям и планированию. В середине недели вам захочется убежать от всех, но не стоит пороть горячку. Лучше займитесь уборкой в доме. Это отвлечет вас от глупых мыслей. Выходные посвятите только себе. Может, вам нужен маникюр или новая прическа?

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

Вас ждет обычная неделя, насыщенная рутинными делами. Хотя в среду вам захочется перевернуть горы и сделать что-то эдакое. Но боритесь с чувством авантюризма, ибо оно может принести вам только хлопоты. Выходные посвятите неспешным прогулкам в парке со своей семьей и размышлениям о будущем.

Гороскоп на неделю ‒ Рак

Неделя в целом обещает быть удачной. В среду и четверг возможны выгодные сделки. А вот в пятницу, возможно, вы будете вынуждены уехать в командировку. Во время подготовки обратите особое внимание на средства личной защиты ‒ маску, перчатки и антисептик. В стране карантин, так что об осторожности стоит помнить.

Гороскоп на неделю ‒ Лев

Начало недели может показаться вполне обычным. Однако ближе к среде перед вами могут открыться большие возможности. Постарайтесь проявить себя. Не бойтесь ошибаться и брать на себя больше ответственности. Возможно, ваши старания заметит начальство. Ближе к пятнице вам захочется романтики. Но в условиях карантина это сложновато. Хотя и возможно.

Гороскоп на неделю ‒ Дева

Эта неделя будет весьма сложной для вас. С понедельника могут навалиться небольшие проблемы, решение которых займет у вас очень много сил и энергии. Однако уже в пятницу вы сможете спокойно выдохнуть и расслабиться. Совет звезд: чтобы не расстраиваться по пустякам, все решения принимайте самостоятельно и не сваливайте вину на других.

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Гороскоп на неделю ‒ Весы

Возможно, вы немного засиделись дома, и вам не хватает ярких эмоций. Учитывая нынешнюю ситуацию, вам стоит быть осторожным. Так что от необдуманных поступков лучше отказаться. В четверг вам захочется романтики, но ее лучше устроить дома. Постарайтесь контактировать с как можно меньшим количеством людей. Это поможет вам сохранить здоровье.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпион

У вас накопилось очень много хвостов. Используйте эту неделю для того, чтобы завершить начатое. Во вторник, возможно, вы будете вынуждены обратиться за помощью. Однако это не страшно, ведь мы не всесильны. Выходные посвятите отдыху и релаксу. Проведите их с любимым человеком.

Гороскоп на неделю ‒ Стрелец

В первой половине недели вам придется строить планы и делать расчеты, полагаясь на свой разум, а не эмоции. В среду-четверг предстоит решать вопросы с деньгами. Ближе к выходным вас ждет успех в той сфере, которой вы занимаетесь. А вот в субботу на вашем пороге может появиться человек из прошлого, к которому у вас были сильные чувства. Но! Не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. Думайте холодной головой.

Гороскоп на неделю ‒ Козерог

Неделя неоднозначная. С одной стороны, все будет идти так, как вы себе задумали. Но с другой стороны, есть люди, которые постараются вставить вам палки в колеса. Не теряйте самообладания и попытайте с достоинством выйти из ситуации. В пятницу можно позволить себе немного расслабиться и встретиться с близкими друзьями. Но помните про карантин и дистанцию.

Гороскоп на неделю ‒ Водолей

Неделя активных действий. По ходу развития ваша тактика может меняться. Неожиданные известия могут полностью переиграть ситуацию. И не факт, что в вашу пользу. В четверг могут объявится дальние родственники, которые попросят помощи. Подумайте дважды, прежде чем соглашаться на их предложение или авантюру. Не даром же вы их так долго не видели.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

Неделя начнется достаточно удачно для вас. Вы будете обладать властью над окружающими и сможете манипулировать ими в своих интересах. Однако не стоит перегибать палку. Если вас раскроют, то проблем вы не оберетесь. К тому же можете потерять доверие окружающих и парочку надежных партнеров. В отношениях с любимым человеком могут возникнуть сложности. Но откровенный разговор и романтический вечер в субботу поможет исправить ситуацию.

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