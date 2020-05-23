В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели два нереально захватывающих испытания. Кто–то одержал победу, а кто-то дважды потерпел поражения. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 13 выпуске уже сейчас.

В 13 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 вновь никто не покинул!

Захватывающую битву черных мы увидим уже в начале следующего выпуска. Можем сказать одно – Владу Мицкевичу завидовать точно не стоит, ведь против него ополчаться все участини. Будет ли балкон благосклонным к участникам в черных фартуках? Кто проявит высшую степень коварства и пренебрежет дружескими отношениями?

Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 30 мая в 19:00 на телеканале СТБ!

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