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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 13 выпуске от 23.05.2020

23.05.2020

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели два нереально захватывающих испытания. Кто–то одержал победу, а кто-то дважды потерпел поражения. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 13 выпуске уже сейчас. 

В 13 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 вновь никто не покинул! 

Захватывающую битву черных мы увидим уже в начале следующего выпуска. Можем сказать одно – Владу Мицкевичу завидовать точно не стоит, ведь против него ополчаться все участини. Будет ли балкон благосклонным к участникам в черных фартуках? Кто проявит высшую степень коварства и пренебрежет дружескими отношениями?  

Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 30 мая в 19:00 на телеканале СТБ! 

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