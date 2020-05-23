Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели захватывающий 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой участники начали важное испытание и готовили блюда, которые можно употреблять при тяжелых заболеваниях. Но это еще далеко не все. Чем еще удивлял 13 выпуск? Узнаете уже сейчас в нашем материале.

Владислав Мицкевич возглавил команду красных в которую вошли: Евгений Грибеник, Эдуард Канарян, Ефим Кравченко, Юля Жигулина и Виктор Самардак. У команды красных были карточки стола №9 – сахарный диабет, стола №8 – ожирение и стола №6 – подагра. Давид Даниелян стал капитаном синих и выбрал в свою команду Влада Ермакова, Никиту Алимова, Александра Цвигуна и Макса Высоцкого. У синих карточки со столом №12 – нервные заболевания, столом №1 – язва желудка и столом №3 – диарея. Именно по рекомендациям из этих карточек повара и будут готовить свои блюда. В итоге судьи отдали победу команде Давида, ведь команда красных подала судьям сырое блюдо из кальмаров, суп с бульоном, который категорически нельзя было использовать при диете мочекаменной болезни. Ченый фартук Мицкевич надел на себя и все никак не мог выбрать второго участника. Юлия Жигулина (Кушнир), решила не тянуть и сама наделя на себя черный.

Давид Даниелян снова возглавляет команду во втором испытании. Как приятный бонус от судей Давид получил возможность выбрать капитана команды соперника. Парень долго не думал и выбрал Влада Мицкевича. Сомелье – это люди, обонятельные рецепторы которых способны почувствовать тонкие нотки ингредиентов в блюде.

По запаху блюд, которые приготовят профессионалы, сомелье будут определять будут ли пробовать блюдо или нет. В общем командам нужно приготовить 5 блюд. По результатам второго конкурса победу одержала команда синих со счетом 4:3, а это значит, что команда красных в полном составе одевает черные фартуки.

На этот раз результат битвы черных не зависит от приготовленного блюда, а именно от поваров в белых фартуках. Эктор Хименес-Браво пригласил балкон спуститься с и сформировать задачу для черных фартуков самостоятельно, чтобы она была максимально справедливой. Один белый фартук выбирает для одного черного только одну категорию. А задача участников в черном – совместить все эти условия в одном блюде.

Справятся ли с этой задачей повара мы увидим уже в следующую субботу. Не пропустите 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу, 30 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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