В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы продолжат свою борьбу за первенство и место в десятке лучших кулинаров страны. Диетическая еда может быть вкусной, а в руках профессионалов — и вовсе деликатесом. Две команды участников должны приготовить изысканные диетические блюда. Но не просто для похудения, а для людей с особыми потребностями.

Смотрите в 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Как может выглядеть знаменитый стол №5?

Можно ли при сахарном диабете питаться вкусно?

Почему участники ополчатся против Влада Мицкевича?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 23 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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