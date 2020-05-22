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В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить диетическое меню

22.05.2020

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы продолжат свою борьбу за первенство и место в десятке лучших кулинаров страны. Диетическая еда может быть вкусной, а в руках профессионалов — и вовсе деликатесом. Две команды участников должны приготовить изысканные диетические блюда. Но не просто для похудения, а для людей с особыми потребностями. 

Смотрите в 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Как может выглядеть знаменитый стол №5?
  • Можно ли при сахарном диабете питаться вкусно?
  • Почему участники ополчатся против Влада Мицкевича?
  • Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта? 

Не пропустите 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 23 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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