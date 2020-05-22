Главный герой романтического проекта «Холостяк»-10 сделал свой выбор! Макс Михайлюк на протяжение нескольких месяцев искал свою любовь и строил отношения в рамках реалити. В финале 12 выпуска Холостяк вручил кольцо гимнастке Даше! “Агонь? Агонь!”, — заключила пара. А мы предлагаем вам вспомнить, как начинались и развивались взаимоотношения Макса Михайлюка и его избранницы. Подробнее в материале.

На Первой вечеринке Даша запомнилась не только главному герою, но и всем соперницам. В качестве подарка девушка решила станцевать с лентой, тем самым раскрыв все карты своего спортивного прошлого. И несмотря на то, что розу первого впечатления Макс решил не вручать никому, Дашу мужчина отметил как талантливую и привлекательную гимнастку.

На второй неделе, к счастью или нет, Даша отправилась на самое масштабное групповое свидание в компании семи девушек. Катаясь на картинге, у девушки сработал спортивный интерес. Тогда они с Максом пообщались в формате: «Быстрее! Куда ты едешь? Левее! Правее!».

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Но уже в третьем выпуске главный герой пригласил Дашу на индивидуальное свидание! Встреча двоих началось с катка. Ни Даша, ни Макс не дружат с коньками, поэтому первая часть свидания прошла в сплошной болтовне и попытках удержать равновесие на льду. А вот вторая — проведенная в оранжерее — запомнилась первым поцелуем 10 сезона!

На пятой неделе Макс пригласил девушку на групповое свидание в аквапарк Таиланда. Там двоим удалось ненадолго уединиться и выпить смузи, после чего Даша в своем видеообращении отметила: «Кто-то целуется с тобой под водой, я смузи пью».

Далее Дашу снова ждало групповое свидание. Макс пригласил ее с Аней на рыбалку. Во время личного общения девушка спрашивала об идеальных качествах женщины: «Она должна быть доброй, верной, честной, умной и красивой, но это как приятный бонус».

По итогу 6 выпуска состоялась самая скандальная Церемония роз, когда Холостяк решил провести Дашу, однако у машины сообщил ей, что не готов ее отпускать, а хочет лишь искупаться в бассейне. Тогда соперницы увидели поцелуй Холостяка и закатили настоящую истерику.

Однако Холостяк вновь решил испытать выдержку избранницы и на восьмой Церемонии роз снова предложил ее провести. Даша реально поверила, что на этом ее история на проекта окончена, пока не села в машину, где лежали билеты в Египет.

Макс в тайне от других девушек отвез Дашу в Египет, где двое катались на сандборде, а после уединились в спа.

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Знакомство с родителями прошло идеально. Холостяк увидел одинаковые модели семьи и ценности. Мужчине легко удалось найти общий язык с отцом Даши и понравится маме. «Я не хотел их покидать. Мне очень понравилась семья Даши. Их аура, позитив, который они несут, — это очень важно», — заключил Макс.

Семья главного героя также радушно приняла избранницу. Напомним, что прежде чем познакомить девушку с близкими, Макс организовал самое романтическое свидание сезона. С завязанными глазами Даша оказалась на футбольном поле, где услышала голос Макса. Мужчина предупредил ее, что сейчас она познакомится с самым целеустремленным и сильным духом человеком. Открыв глаза, участница увидела на стадионном экране себя.

В финальной серии реалити «Холостяк»-10 двое гуляли улицами Барселоны и даже погрузились к акулам. Однако что-то пошло не так, и между ними возникло недопонимание. Даша искренне боялась признаться в своих чувствах и неоднократно повторяла, что это их последнее свидание. Уединившись вечером, пара снова начала выяснять отношения. Холостяк дал девушке время подумать, что она на самом деле чувствует. Но уже в финале сделал главный выбор весны 2020, вручив Даше кольцо!

«Агонь?»

«Агонь!».

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