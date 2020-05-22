Две недели подряд зрители телеканала СТБ наслаждались просмотром второго сезона сериала «Папаньки» от «Дизель Студио». Комедийный сериал успел влюбить в себя миллионы зрителей по всей стране! Но что же происходило во втором сезоне «Папанек»? Читайте описание серий второго сезона «Папанек» прямо сейчас!

В первой серии бывшая подруга Саши Таня оставляет мальчика новоиспеченному папаньке на выходные, и Саша пытается найти с ним общий язык.

В семью Женечки вернулась с заработков жена Аня. Супруги очень соскучились друг по другу, однако никак не могут уединиться в квартире с тремя детьми. К тому же к ним в гости нагрянула Тамара Брониславовна. Света, жена обеспеченного Егора, завела себе хобби — ходит на танцы. С подачи сына Игоря муж приревновал ее к партнеру и сломал ему ногу. Чтобы не сорвать Свете выступление, Егор решил станцевать с любимой сам. А вот офисного работника Никиту повысили до начальника отделения банка! А он взял и сразу ушел в декретный отпуск по просьбе жены. Ушел на недельку, а сидит дома с дочкой Васей уже полгода. Ира в это время строит карьеру психолога. Никита постепенно сходит с ума от пеленок, распашонок, сосок и т. п.

Во второй серии Дети Женечки — Максим и Яна — всячески уговаривают родителей завести собаку. Воспользовавшись советом своего друга Саши, Женя устроил настоящий «курс молодого бойца» по уходу за питомцем — вручил им «собачий тренажер». Поэтому дети проходили испытания. Во время прогулки с ребенком во дворе к Никите обратилась незнакомка с очень необычной просьбой. Она даже проследила за Никитой и пришла к нему домой познакомиться с Ирой и Васей… Света недовольна успехами Игоря в школе и тем, что у Егора на уме одни игры! Она настояла на том, чтобы папанька помог сыну сделать уроки. Однако математическая задача со звездочкой загнала Егора в тупик на весь день… А тем временем Саша проводит время с сыном Шуриком в парке развлечений. Ему сложно, ведь для Саши это новые хлопоты.

В третьей серии во дворе, где живут главные герои, проходят выборы нового главы ОСМД. Женя решительно настроен победить! Он рассчитывал на поддержку своих друзей, однако среди них появился конкурент. Егор! Теперь победа уже не кажется такой очевидной. А предвыборная гонка становится все жестче. Кого поддержал Никита — щедрого конкурента Егора или честного и принципиального друга Женю?

Кстати, у Жени еще одна проблема — Аня и Тамара Брониславовна никак не могут принять решение: в какую секцию отдать Яну — танцы или бассейн? А вот Саша узнал, что Шурику не нравится футбол. И уже месяц позволяет сыну не ходить на тренировки, но не решается сказать об этом Тане.

В четвертой серии Никита страдает от недосыпа и усталости. Он забывает ребенка дома, звонит по утюгу и не понимает, что происходит. Тесть решил поддержать зятя и научить того быть мужиком в семье! Никита уже был готов к серьезному разговору с Ирой, как вдруг она рассказала важную новость…

Егор взял на тест-драйв новенькую «Феррари»! Никита и Женя в приятном шоке. И только новая глава ОСМД не одобряет выбор Егора и его нахальное поведение. Между ними начинается война. Но это ничто по сравнению с новостями из банка…

А родителей Шурика вызывают в школу. Саша узнал, что сын подрался из-за любви к девочке. А когда увидел эту девочку — очень удивился.

Тамара Брониславовна очень переживает из-за того, как Аня воспитывает детей. Старшая Вика танцует тверк, носит короткие юбки и встречается с мальчиком…

В пятой серии мама Жени попадает в больницу. У нее запланирована дорогостоящая операция на сердце, которую оплатила Аня. Женина жена снова уехала работать по новому контракту. Он очень скучает, а у соседей, как назло, круглосуточный страстный секс. Чтобы не объяснять младшей Яночке, почему тетя за стенкой кричит, папанька отправляет детей в мамину квартиру, а сам продумывает план мести… Клин клином, как говорится.

Тем временем Никита собирается на работу! У него первый день в роли начальника. Все должно было быть идеально, если бы Ира не названивала весь день с глупыми вопросами. Да еще и новая сотрудница Ольга Николаевна постоянно рядом… Саша проиграл Шурику в шашки и теперь вынужден сделать Тане предложение! А у Егора дела все хуже. У банка проблемы и, оказалось, что папанька не может забрать свои вклады.

В шестой серии Ира и Никита решили отдать Васю в садик. Однако расценки на поступление Никиту немного ошарашили… Хорошо, что у него есть смекалка и верный друг Саша, который всегда готов помочь! Папанька кое-что придумал, чтобы устроить свою дочь в сад. А вот Вика, старшая дочь Малышева, влюбилась в соседского парня, и у них завязываются отношения. Ребята решают сходить в бар на свидание, а очень заботливый папанька решается на слежку!

Егор извивается, как уж на сковороде! Он все еще не решился рассказать Свете о финансовых проблемах в семье, поэтому всячески пытается избегать вопросов о деньгах. А Саша занят творчеством — он собственными руками делает Шурику Эйфелеву башню для школы!

В седьмой серии у Егора в жизни начинается настоящая черная полоса. Мало того, что с утра колесо в машине спустило, так днем еще и обвинили в краже! Папанька загремел в СИЗО. Кто станет его адвокатом в полиции и что же он все-таки украл?

По пути в больницу к Тамаре Брониславовне Женя и дети встретили бездомного. Детки очень сочувствовали бедняге… Женя решил доказать, что все попрошайки – мошенники. В итоге сами дети просили милостыню вместе с папанькой в парке и загремели в СИЗО к Егору. А Саша снова облажался! Он должен был провести идеальный выходной с сыном, как вдруг планы изменились. Папанька поехал «по амурным делам», а Шурика оставил у Никиты в банке. Ох, и переполох устроил там мальчик! И даже помог Никите проучить Германа.

В восьмой серии Никита учится быть настоящим начальником — строгим и справедливым! И все бы ничего, но вдруг он понимает, что Ира ему изменяет, а на работе кто-то сливает всю информацию по банку конкурентам. Никита в панике!

У Егора конфискуют машину за невыплату по кредиту. Женя застал маму дома с врачом за романтическим ужином. Все бы ничего, но мама пьет алкоголь и принимает странные таблетки. А у Шурика День рождения! Саша приготовил ему подарок, решил нарядиться супергероем и креативно поздравить сына.

В девятой серии у Егора с деньгами совсем туго. Но вместо того, чтобы найти работу, он решается продать свой недостроенный частный дом. Сумму хочет приличную — 200 тысяч долларов. Но его сосед совсем не рад такому развитию событий — он срывает сделки и предлагает Егору свою «специальную» цену на дом.

Саша пообещал помочь Егору и нашел для него опытного аукционера, который в два счета продаст дом. А Женя впервые в жизни дал отпор матери! Он выгнал ее из дома и рассказал детям о том, как подло бабушка поступила с их мамой.

Теперь Тамара Брониславовна ищет любой повод объясниться с сыном, но Женя настроен решительно! Ира хочет нанять няню в помощь по уходу за ребенком. Никита не в восторге от этой идеи, тем более, что няня ему совсем не нравится…

В десятой серии Аня подарила Максиму велосипед, и Яна теперь очень завидует брату. Сам Макс в восторге, однако на улице подарок украли. Женя отправляется на поиски велосипеда и находит его у соседского мальчика, а в результате на него же написали заявление в полицию! После неудачной попытки продать дом Егор решается найти работу. Сначала Саша дает ему должность менеджера по развитию в ночном клубе, где Егор очень нестандартно познакомился с VIP-гостьей… Да так, что ему пришлось снова искать работу.

Саша понял, что хочет быть настоящим отцом, когда Таня запретила ему видеться с Шуриком. Кажется, папанька даже начал ревновать сына и его маму к другому мужчине. А Ира так устала с Васенькой, что пригласила своего папу вместо няни. Наконец у молодых родителей появилось время для себя. Василий Иванович прекрасно справлялся с малышкой, но очень докучал Никите по ночам.

Одиннадцатая серия началась с кровавого убийства, в котором был замешан Женя Малышев. Тем временем Егор получил новую работу и хвастается Саше — у него дорогой костюм, крутая машина, помощница… А Никита заболел! Ира оставила мужу лекарства, а сама с дочерью уехала к своим родителям. Зато Ольга Николаевна не упустила возможности проявить свою заботу и пришла к начальнику домой.

Саше поручили подготовить День именинника у Шурика в классе. Он пригласил Женю в качестве ведущего. Праздник проходит в загородном доме, куда Женя взял Яну и Максима. Их не с кем было оставить, поэтому папанька посадил детей на кухне.

В двенадцатой серии Ира сильно ревнует Никиту к Ольге. Он пытается успокоить жену, но сам не может разобраться в своих отношениях со своим заместителем. Женя выезжает за город — отвезти вещи Макса и Яны в детский дом. По дороге подбирает попутчика с очень странным грузом — ковром, в который завернуто тело… Егор просит у Никиты кредит в банке. К сожалению, это невозможно, но Ольга Николаевна предлагает папаньке не совсем законное решение проблемы. Саша отправляется с Шуриком в аквапарк. Таня настаивает на том, чтобы с ними поехал ее брат.

В тринадцатой серии Егор подрался с посетителем Сашиного клуба, и ему предложили работу! Теперь он член «Бойцовского клуба» и выступает на ринге. Все шло хорошо, пока азарт не затуманил разум папаньки. Никите поручили уволить кого-то из подчиненных. Решение дается начальнику нелегко — даже поддержка Ольги Николаевны не помогает. Зато помог представитель главного офиса банка. Тем временем Ира решила приготовить для мужа романтический ужин, оставила Васю на Свету и надела красивое платье.

Женя старается воспитать своих детей хорошими людьми, но сегодня он заподозрил Макса в краже. Саша пытается вернуть расположение Тани и увидеться с сыном. Но девушка настроена решительно.

В четырнадцатой серии Никита мучается от чувства вины за измену Ире. Он спрашивает совета у Саши, ищет рекомендации в интернете и старается все уладить.

Света и Игорь переехали к бабушке. Егор пытается вернуть семью и каждый день приходит к дому тещи. Он даже готов ночевать во дворе тещиного дома в машине и умываться из уличного крана.

Женя принес с рынка большого карпа на ужин. Яна выпустила рыбу в ванну, дала ей имя и запрещает готовить ее. Папанька пообещал, что выпустит Олега Карповича в водоем. Но это оказалось очень дорого…

Саше очень плохо. Он начал пить из-за того, что потерял сына. Хорошо, что рядом всегда есть верные и надежные друзья, у которых тоже проблемы… Вместе они точно найдут выход из любой ситуации!

В пятнадцатой серии изгнанные женами Егор и Никита живут у Саши. Неожиданно туда заявляется отец Иры — «Чапай» — и заявляет зятю, что все знает! Но вместо скандала он предлагает Никите расслабиться и приглашает к себе в село – лес, шашлык, самогон. Никита решает на всякий случай взять с собой друзей.

Уже в деревне он случайно подслушал разговор родителей Иры и понял, что Василий Иванович хочет его убить… Теперь Никита боится каждого шороха. А на утро вооруженный тесть уводит его в лес.

Саша, Егор и Женя, хорошо погуляв накануне, проснулись позже друга и отправились вдогонку. Городские папаньки с похмелья оказались неготовыми к жизни на природе! В это время Ира и Света собрались обсудить свои проблемы. После нескольких бутылок вина женщины пришли к выводу, что во всех бедах виновата Оля. На утро подруги отправляются к этой коварной соблазнительнице.

В шестнадцатой серии Никита пытается вернуть деньги Егора с иностранных счетов. Тем временем Егору звонит сосед и рассказывает, что в его доме появился какой-то странный тип. Папаньки были в шоке, когда увидели там… Германа! Неожиданно им выдалась отличная возможность поквитаться с этим мерзавцем! Таня попросила Сашу прийти в школу. Как всегда, на пути папаньки много препятствий: котенок, грабитель, младенец… А Тамаре Брониславовне сделали операцию на сердце. Она решила стать добрее и обескуражила всех Малышевых своим поведением! Яна и Максим приняли ее за инопланетянина и решили во что бы то ни стало вернуть себе бабушку.

В финальной сцене нас ждут ответы на все вопросы. А также много любви, дружбы и настоящей мужской поддержки! Ведь это наши любимые папаньки. Ну и конечно, они сразу же оставили много вопросов для третьего сезона!

Кстати, напоминаем, что уже завтра вы сможете просмотреть повтор всех новых серий с 12:45 на телеканале СТБ!

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