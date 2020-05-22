Две участницы — Даша и Дана — смогли пройти весь путь на проекте «Холостяк»-10. Финальный выпуск реалити стал самым волнующим, но в то же время красивым и волшебным. Девушки предстали перед главным героем в абсолютно разных образах. Молочное кружевное платье и красное с шиммером и разрезом на ноге. Редакция STB.UA предлагает вам поделиться своим впечатлением и проголосовать за тот образ, который понравился больше.

Победительница проекта Даша появилась в пышном кружевном платье с длинным рукавом. Глубокий вырез приоткрыл ключицы избранницы Холостяка. Волосы собраны в низкий хвост, а в локоны вплетены неброские украшения в виде жемчужин.

А вот Дана пришла в красном страстном платье формы “рыбка”. Облегающий тело фасон подчеркнул всю красоту фигуры. Глубокий разрез на ноге и обувь в тон. Среди аксессуаров акцент был на серьгах.

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Мы предлагаем вам поделиться своим мнением и выбрать ту девушку, чье платье и цельный образ понравились больше!



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