Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 23 мая 2020 года

22.05.2020

Гороскоп на 23 мая 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит позаботиться о своих финансах, а у кого могут случится приятные перемены в личной жизни? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Сегодня могут возникнуть небольшие трудности в новых начинаниях. Главное — не пороть горячку и подойти к вопросу со всей серьезностью. 

Телец

Прекрасный день, чтобы начать новое дело. Подумайте, возможно, стоит сделать из своего хобби бизнес? Это позволит вам заниматься любимым делом и получать прибыль.  

Близнецы

Вы молодец! Все, что задумали, — сбывается. Главное — не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. 

Рак

Очень активный день. Вы можете возобновить связь с давними друзьями или родственниками. Что ж, это прекрасно! 

Лев

Прекрасный день для карьерного роста. Велика вероятность улучшения финансового положения или повышения на работе. 

Дева

Сегодня — день восстановления энергии и силы. Вы сможете завершить те дела, над которыми трудились последние недели. 

Больше по теме: Финансовый гороскоп на май 2020 от Рубины Цыбульской

Весы

Опасный день. У вас есть завистники, которые желают вам зла. Будьте осторожны и обратите внимание на свое здоровье. 

Скорпион

День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Лучше всего затаиться и просто переждать некоторое время. 

Стрелец

Возможны небольшие трудности на работе. Совет звезд — не огорчайтесь по пустякам и не спорьте с начальством. Лучше спокойно аргументируйте свою позицию. 

Козерог

Сегодня вас ждет сложный день. Возможно предательство со стороны близкого человека. В трудную минуту главное не выливать свои негативные эмоции на родных. 

Водолей

Избегайте любых дел, связанных с риском. Помните пословицу: тише едешь — дальше будешь. Сегодня она очень актуальна для вас. 

Рыбы

Возможны приятные перемены в личной жизни. У вас появится тайный обожатель, который будет заваливать вас приятными сюрпризами. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить