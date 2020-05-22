Гороскоп на 23 мая 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит позаботиться о своих финансах, а у кого могут случится приятные перемены в личной жизни? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня могут возникнуть небольшие трудности в новых начинаниях. Главное — не пороть горячку и подойти к вопросу со всей серьезностью.

Телец

Прекрасный день, чтобы начать новое дело. Подумайте, возможно, стоит сделать из своего хобби бизнес? Это позволит вам заниматься любимым делом и получать прибыль.

Близнецы

Вы молодец! Все, что задумали, — сбывается. Главное — не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед.

Рак

Очень активный день. Вы можете возобновить связь с давними друзьями или родственниками. Что ж, это прекрасно!

Лев

Прекрасный день для карьерного роста. Велика вероятность улучшения финансового положения или повышения на работе.

Дева

Сегодня — день восстановления энергии и силы. Вы сможете завершить те дела, над которыми трудились последние недели.

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Весы

Опасный день. У вас есть завистники, которые желают вам зла. Будьте осторожны и обратите внимание на свое здоровье.

Скорпион

День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Лучше всего затаиться и просто переждать некоторое время.

Стрелец

Возможны небольшие трудности на работе. Совет звезд — не огорчайтесь по пустякам и не спорьте с начальством. Лучше спокойно аргументируйте свою позицию.

Козерог

Сегодня вас ждет сложный день. Возможно предательство со стороны близкого человека. В трудную минуту главное — не выливать свои негативные эмоции на родных.

Водолей

Избегайте любых дел, связанных с риском. Помните пословицу: тише едешь — дальше будешь. Сегодня она очень актуальна для вас.

Рыбы

Возможны приятные перемены в личной жизни. У вас появится тайный обожатель, который будет заваливать вас приятными сюрпризами.

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