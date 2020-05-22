Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостяк»-10! Главный герой сделал свой выбор и подарил кольцо той девушке, которая с первой встречи заполучила его особое внимание. Однако на Церемонии вручения кольца сердце одной участницы остается разбитым. И несмотря на долгий и романтический путь Даны на проекте «Холостяк»-10, Макс Михайлюк попрощался с ней в финальном выпуске.

На Первой вечеринке Дана решила вручить мужчине свой сборник стихов. Уже тогда стало известно, что она пишет эротическую поэзию, которой делилась каждый выпуск, не упуская возможности.

На второй неделе Дане “по наследству” достался ключ от квартиры Макса. Участница Лена, которая покинула проект, решила передать ей возможность навестить Холостяка в любое время. Что Дана и сделала в третьем выпуске. Тогда она приготовила завтрак, исследовала жилье мужчины, а после отправилась на индивидуальное свидание.

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Макс Михайлюк предложил девушке полетать на авиасимуляторе. И в момент, когда главный герой погрузился в процесс полета, Дана мечтала о поцелуе, который в тот день так и не состоялся.

В Таиланде Холостяк организовал групповое свидание в аквапарке. Дана проявила свою женскую хитрость и призналась, что очень боится спускаться с горок одна. Поэтому Макс всячески поддерживал ее и по итогу встречи вручил розу. Уже тогда во время личного общения Дана проявила себя как человек, которому максимально важен тактильный контакт.

Но в 6 выпуске пара вышла на новый уровень взаимоотношений. Увидев, насколько эмоционально девушка переживает экстрим, главный герой решил прыгнуть с ней с парашютом. После приземления Дана не скрывала своих чувств и призналась в самых сокровенных желаниях, сравнив прыжок с интимной близостью. Тогда же и состоялся первый поцелуй пары.

Вернувшись в Киев, Холостяк организовал домашнюю вечеринку и поручил Дане заняться образами. Не упуская возможности, девушка своим выбором посмеялась над соперницами. А вот для себя и Макса подобрала наряды из любимого сериала “Острые козырьки”.

Спустя несколько недель главный герой пригласил девушку на индивидуальное свидание в планетарий. Двое смотрели на расположение звёзд в день, когда впервые встретились. А Дана параллельно читала новую эротической поэзию. Тогда же Макс и предложил записать участнице свою аудиокнигу.

В 10 выпуске мужчина отправился на знакомство с родителями Даны. Во время личного общения Макс касаемо сборника стихов признался, что ему нравится многогранность Даны. Это то, в чем она находит отдушину. В этом Холостяк не увидел ничего плохого, ведь каждый человек сам в состоянии решить, что для него важно.

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Родители Холостяка также отметили грамотность, уверенность в себе и воспитанность Даны. «Ее можно слушать и слушать. Очень красивая речь», — сказал отец Макса. В целом, близкие отметили, что с ней будет нелегко, ведь характер очень сильный и властный.

В финальном выпуске двое отправились в Барселону. Холостяк решил заняться творчеством и порисовать на бокалах для игристого вина. День и ночь пара провела вместе. Участница много говорила о том, каким видит их совместное будущее и насколько сильно хочет остаться в паре. Однако на Церемонии роз выбор главного героя стал для Даны настоящим ударом и неожиданностью.

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