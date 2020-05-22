Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко знает, как убрать «мусор» из организма с помощью новой методики — аутофагии. Это еще один способ потери веса, оздоровления и увеличения продолжительности жизни. Что такое аутофагия и как она действует? Узнайте в нашем материале!

Больше по теме: Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко считает, что аутофагия — лучший способ избавления организма от ненужного. Клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут старые и поврежденные ее части.⠀

Как действует аутофагия?

Оптимальный вариант — 16/8. Это когда 8 часов едим, а 16 голодаем. Самое приятное, что большую часть мы спим.

Аутофагия: инструкция

Разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов. Полноценно завтракать. Сделать перекус. Далее — поздний обед или ранний ужин до 18 часов. Полноценно кушать углеводы и хорошо жирную рыбу, а также овощи. Ночью не сорваться на перекус. Первый прием пищи сделать спустя 16 часов после ужина. В промежутках пить только воду и травяной чай.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 22 Апр 2019 в 4:09 PDT

Больше по теме: Три лайфхака, как двигаться больше

По мнению Аниты, аутофагия гарантирует позитивный результат. Но если вам нравится такой способ очищения организма, сперва изучите систему аутофагии, смотрите научные ролики в интернете и много читайте об этом.

«Нобелевскую премию просто так не дают. Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедаю. А вечером есть планы или прием пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера еще есть. И я скорее называю аутофагию пищевой паузой, чем голодом. Ведь никакого голода не ощущаешь. Организм счастлив и отлично себя чувствует. И да! Это лучший вариант разгрузки!», — говорит ведущая.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ