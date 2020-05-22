Аутофагия: как можно похудеть и омолодить организм, советует Анита Луценко
Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко знает, как убрать «мусор» из организма с помощью новой методики — аутофагии. Это еще один способ потери веса, оздоровления и увеличения продолжительности жизни. Что такое аутофагия и как она действует? Узнайте в нашем материале!
Больше по теме: Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко
Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко считает, что аутофагия — лучший способ избавления организма от ненужного. Клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут старые и поврежденные ее части.⠀
Как действует аутофагия?
Оптимальный вариант — 16/8. Это когда 8 часов едим, а 16 голодаем. Самое приятное, что большую часть мы спим.
Аутофагия: инструкция
- Разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов.
- Полноценно завтракать.
- Сделать перекус.
- Далее — поздний обед или ранний ужин до 18 часов.
- Полноценно кушать углеводы и хорошо жирную рыбу, а также овощи.
- Ночью не сорваться на перекус.
- Первый прием пищи сделать спустя 16 часов после ужина.
- В промежутках пить только воду и травяной чай.
Больше по теме: Три лайфхака, как двигаться больше
По мнению Аниты, аутофагия гарантирует позитивный результат. Но если вам нравится такой способ очищения организма, сперва изучите систему аутофагии, смотрите научные ролики в интернете и много читайте об этом.
«Нобелевскую премию просто так не дают. Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедаю. А вечером есть планы или прием пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера еще есть. И я скорее называю аутофагию пищевой паузой, чем голодом. Ведь никакого голода не ощущаешь. Организм счастлив и отлично себя чувствует. И да! Это лучший вариант разгрузки!», — говорит ведущая.