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Аутофагия: как можно похудеть и омолодить организм, советует Анита Луценко

22.05.2020

Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко знает, как убрать «мусор» из организма с помощью новой методики — аутофагии. Это еще один способ потери веса, оздоровления и увеличения продолжительности жизни. Что такое аутофагия и как она действует? Узнайте в нашем материале!

анита луценко

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 Аутофагия — естественный процесс регенерации, который уменьшает вероятность возникновения некоторых заболеваний и продлевает жизнь. В 2016 году японский ученый Йосинори Осуми был удостоен Нобелевской премии за открытие и исследование механизмов аутофагии.

Ведущая «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко считает, что аутофагия — лучший способ избавления организма от ненужного. Клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут старые и поврежденные ее части.⠀

Как действует аутофагия?

Оптимальный вариант — 16/8. Это когда 8 часов едим, а 16 голодаем. Самое приятное, что большую часть мы спим.

Аутофагия: инструкция

  1. Разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов.
  2. Полноценно завтракать.
  3. Сделать перекус.
  4. Далее — поздний обед или ранний ужин до 18 часов.
  5. Полноценно кушать углеводы и хорошо жирную рыбу, а также овощи.
  6. Ночью не сорваться на перекус.
  7. Первый прием пищи сделать спустя 16 часов после ужина.
  8. В промежутках пить только воду и травяной чай.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

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По мнению Аниты, аутофагия гарантирует позитивный результат. Но если вам нравится такой способ очищения организма, сперва изучите систему аутофагии, смотрите научные ролики в интернете и много читайте об этом.

«Нобелевскую премию просто так не дают. Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедаю. А вечером есть планы или прием пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера еще есть. И я скорее называю аутофагию пищевой паузой, чем голодом. Ведь никакого голода не ощущаешь. Организм счастлив и отлично себя чувствует. И да! Это лучший вариант разгрузки!», — говорит ведущая.

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