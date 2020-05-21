Второй сезон сериала «Папаньки» любят как взрослые, так и дети! Особенную любовь у зрителей завоевал персонаж Егора Крутоголова, который в сериальной семье женат на героине Лилии Ребрик. Но что вы не знали о любимом актере? Читайте топ-5 неожиданных фактов о Егоре Крутоголове прямо сейчас!

Молодой Егор когда-то стал кандидатом педагогических наук и начал преподавательскую деятельность. Сложно представить, что харизматичный юморист читал лекции в университете, но его занятия были востребованы среди студентов. Егор Крутоголов познакомился с будущей женой, когда им было по 15 лет. Судьба сложилась так, что юноша и девушка неоднократно пересекались в компаниях и со временем начали встречаться. Впоследствии супруга артиста стала штатным фотографом проекта «Дизель Студио». Егор — поклонник активного образа жизни и кандидат в мастера спорта по большому теннису. Рост актера составляет 181 см, а вес — 105 кг. Он часто участвует в заездах на картинге, увлекается боксом и пауэрлифтингом. В это сложно поверить, но у будущего художественного руководителя объединения «Дизель Студио» никто из родственников не был связан с творческой средой. Его мать работала педагогом, а отец — инженером. Сын Крутоголова Лев — чемпион Украины по картингу. А 8 сентября 2019 года у Егора родился второй сын Макс.

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