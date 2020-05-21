Телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» совсем недавно переехал на телеканал СТБ. Премьера второго сезона полюбилась зрителям, которые тщательно следили за новыми сериями «Папанек» с понедельника по четверг. Но почему семейный сериал так пришелся по душе телезрителям? И с какими трудностями пришлось справляться команде проекта? Читайте интервью с режиссером сериала «Папаньки» Максимом Бернадским прямо сейчас!

Расскажите о втором сезоне сериала «Папаньки». В чем его особенность?

Первый сезон был успешен и полюбился зрителю, который ждал продолжения. Поэтому задача была не обмануть ожидания фанатов сериала, найти новые краски и сделать истории наших героев еще интереснее и вкуснее (улыбается. — Прим. ред.).

С какими трудностями вы столкнулись на съемочной площадке?

Мне кажется, что особых трудностей на площадке и не было – актеры и команда работали в удовольствие, атмосфера была супер! 65 съемочных смен пролетели очень быстро. Все друг другу очень помогали и выкладывались, не жалея сил.

Какие курьезные случаи были на площадке?

Курьезные ситуации на съемках «Папанек» происходили каждый день! Трудно вспомнить все приключения… Лично мне запомнилась съемка в аквапарке – снимать там можно было только ночью, хотя по сюжету мы должны были сделать солнечный день. Снимать ночью тяжелее, вся команда очень устала — и в перерыве съемочная группа просто забралась в джакузи вместо обеда. Усталость сняло как рукой, и съемку закончили в отличном настроении!

Сможете описать сериал тремя предложениями?

Наш сериал – это простые истории обычных людей, в повседневной жизни которых хватает конфликтов и проблем – с женами, детьми и родителями, работой, начальством и коллегами, деньгами и здоровьем… Но дружба и позитивное настроение помогают нашим героям преодолеть все препятствия и посмеяться над любыми трудностями.

Что удивит зрителей во втором сезоне?

Во-первых, к отличному актерскому составу первого сезона добавились новые интересные исполнители: Вика Булитко, Наташа Денисенко, Виталина Библив, Наталья Кудря, Оля Морозова, Ира Грищенко, Женя Мякенька, Вера Мазур, Влад Заднепровский, Сергей Бойко, Михаил Жонин, Сергей Кучер, Саша Пискунов и многие другие замечательные украинские актеры.

Во-вторых, мы немного изменили стилистику — к юмору добавили мелодраму и в итоге эволюционировали от ситкома к драмеди. Мы искренне полюбили наших героев, и нам очень хотелось, чтобы зритель не только смеялся над их злоключениями, но и сопереживал и сочувствовал им. Ведь главное отличие ситкома от сериала в том, что в ситкоме персонажи не меняются: в последней серии они точно такие же, как и в первой. Наши же герои, пройдя через сложные жизненные коллизии, изменились — и стали мудрее и лучше. Егор осознал истинную цену денег в сравнении с ценностью семьи и дружбы. Женя стал взрослее, сильнее, превратился не в ложного, а настоящего главу своей семьи. Никита с честью прошел через все испытания и доказал, что он не тряпка, а настоящий муж, товарищ и лидер. И даже Саша — закоренелый циник, бабник и разгильдяй — осознал цену чувств, отношений и семьи. И все наши главные герои доказали, что они настоящие папаньки, способные ради своей семьи на любой подвиг!

Как вам работалось с актерами-детьми? В чем особенность работы с юными профи?

Наши дети — суперпрофи, даже 6-месячная малышка, исполнявшая роль Васи. Она быстро прониклась позитивной атмосферой на площадке и не раз удивляла всю группу, исполняя сложный кадр, в котором нужно было попеременно плакать и успокаиваться — с первого дубля. Яна Подольская, Леша Сморигин, Демьян Шиян — уже ветераны съемочных площадок, за плечами которых десятки ролей, а новичок проекта — Лева Пичахчи составил им достойную компанию.

Почему важно снимать сериалы именно о взаимоотношениях пап и детей?

Все мы «родом из детства», и наша взрослая жизнь во многом определяется отношениями с родителями. Ведь единственный способ воспитывать детей — это личный пример, других просто не существует. От того, какие мы родители, зависит насколько счастливой и гармоничной будет жизнь наших детей, какими они станут родителями в свою очередь. И если мамы, на плечи которых в нашем обществе традиционно ложиться воспитание детей, осознают это хорошо, то с папами не все так просто. А ведь от них зависит 50% воспитания!

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