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Режиссер «Папанек» Максим Бернадский: Курьезные ситуации на съемках происходили каждый день!

21.05.2020

Телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» совсем недавно переехал на телеканал СТБ. Премьера второго сезона полюбилась зрителям, которые тщательно следили за новыми сериями «Папанек» с понедельника по четверг. Но почему семейный сериал так пришелся по душе телезрителям? И с какими трудностями пришлось справляться команде проекта? Читайте интервью с режиссером сериала «Папаньки» Максимом Бернадским прямо сейчас! 

Расскажите о втором сезоне сериала «Папаньки». В чем его особенность?

Первый сезон был успешен и полюбился зрителю, который ждал продолжения. Поэтому задача была не обмануть ожидания фанатов сериала, найти новые краски и сделать истории наших героев еще интереснее и вкуснее (улыбается. — Прим. ред.). 

С какими трудностями вы столкнулись на съемочной площадке?

Мне кажется, что особых трудностей на площадке и не было – актеры и команда работали в удовольствие, атмосфера была супер! 65 съемочных смен пролетели очень быстро. Все друг другу очень помогали и выкладывались, не жалея сил.

Какие курьезные случаи были на площадке?

Курьезные ситуации на съемках «Папанек» происходили каждый день! Трудно вспомнить все приключения… Лично мне запомнилась съемка в аквапарке – снимать там можно было только ночью, хотя по сюжету мы должны были сделать солнечный день. Снимать ночью тяжелее, вся команда очень устала — и в перерыве съемочная группа просто забралась в джакузи вместо обеда. Усталость сняло как рукой, и съемку закончили в отличном настроении!

Сможете описать сериал тремя предложениями?

Наш сериал – это простые истории обычных людей, в повседневной жизни которых хватает конфликтов и проблем – с женами, детьми и родителями, работой, начальством и коллегами, деньгами и здоровьем… Но дружба и позитивное настроение помогают нашим героям преодолеть все препятствия и посмеяться над любыми трудностями.

Что удивит зрителей во втором сезоне?

Во-первых, к отличному актерскому составу первого сезона добавились новые интересные исполнители: Вика Булитко, Наташа Денисенко, Виталина Библив, Наталья Кудря, Оля Морозова, Ира Грищенко, Женя Мякенька, Вера Мазур, Влад Заднепровский, Сергей Бойко, Михаил Жонин, Сергей Кучер, Саша Пискунов и многие другие замечательные украинские актеры. 

Во-вторых, мы немного изменили стилистику к юмору добавили мелодраму и в итоге эволюционировали от ситкома к драмеди. Мы искренне полюбили наших героев, и нам очень хотелось, чтобы зритель не только смеялся над их злоключениями, но и сопереживал и сочувствовал им. Ведь главное отличие ситкома от сериала в том, что в ситкоме персонажи не меняются: в последней серии они точно такие же, как и в первой. Наши же герои, пройдя через сложные жизненные коллизии, изменились и стали мудрее и лучше. Егор осознал истинную цену денег в сравнении с ценностью семьи и дружбы. Женя стал взрослее, сильнее, превратился не в ложного, а настоящего главу своей семьи. Никита с честью прошел через все испытания и доказал, что он не тряпка, а настоящий муж, товарищ и лидер. И даже Саша закоренелый циник, бабник и разгильдяй осознал цену чувств, отношений и семьи. И все наши главные герои доказали, что они настоящие папаньки, способные ради своей семьи на любой подвиг!

Как вам работалось с актерами-детьми? В чем особенность работы с юными профи?

Наши дети суперпрофи, даже 6-месячная малышка, исполнявшая роль Васи. Она быстро прониклась позитивной атмосферой на площадке и не раз удивляла всю группу, исполняя сложный кадр, в котором нужно было попеременно плакать и успокаиваться с первого дубля. Яна Подольская, Леша Сморигин, Демьян Шиян уже ветераны съемочных площадок, за плечами которых десятки ролей, а новичок проекта Лева Пичахчи составил им достойную компанию.

Почему важно снимать сериалы именно о взаимоотношениях пап и детей?

Все мы «родом из детства», и наша взрослая жизнь во многом определяется отношениями с родителями. Ведь единственный способ воспитывать детей это личный пример, других просто не существует. От того, какие мы родители, зависит насколько счастливой и гармоничной будет жизнь наших детей, какими они станут родителями в свою очередь. И если мамы, на плечи которых в нашем обществе традиционно ложиться воспитание детей, осознают это хорошо, то с папами не все так просто. А ведь от них зависит 50% воспитания! 

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