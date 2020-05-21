Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что второй сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Но что произойдет в заключительных сериях — читайте прямо сейчас!

Лучшие друзья Егор, Никита, Женя и Саша готовы выручить друг друга в любой момент, даже когда сами попадают в курьезные ситуации. Удалось ли Саше стать примерным отцом для своего сына Шурика? Как Егор выкрутился из сложной финансовой ситуации? Смог ли Женя примирить своих любимых женщин? И чем закончилась история Никиты и Иры?

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 15 и 16 сериях (анонс) Сериал Папаньки — 15, 16 серии на сайте СТБ уже 21.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

Больше по теме: С женой с 15 лет: топ-5 неожиданных фактов о Егоре Крутоголове

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ