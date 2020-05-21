23 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа и через какие испытания пришлось пройти Насте Каменских и Потапу, чтобы быть вместе. Подробнее читайте в материале.

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В 15 и 16 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа?

Невероятную историю любви Насти Каменских и Потапа.

Какие тайны скрывают Екатерина Кухар и Александр Стоянов?

О звездных провалах на сцене: скандальные поцелуи и непреднамеренные публичные обнажения.

Какую роль в жизни звезд сыграли их братья и сестры?

Скрывают ли какие-то секреты друг от друга Яна Глущенко и ее муж Олег Збаращук?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 15 и 16 выпуски от 23.05.2020 Неймовірна правда про зірок 15 и 16 выпуски: через какие испытания пришлось пройти Насте Каменских и Потапу, чтобы быть вместе, а также какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа

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