Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 15 и 16 выпуски от 23.05.2020

21.05.2020

23 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа и через какие испытания пришлось пройти Насте Каменских и Потапу, чтобы быть вместе. Подробнее читайте в материале.

нппз

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 13: Танцевала ли Наталья Татаренцева эротические танцы для Жени Кота?

В 15 и 16 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа?
  • Невероятную историю любви Насти Каменских и Потапа.
  • Какие тайны скрывают Екатерина Кухар и Александр Стоянов?
  • О звездных провалах на сцене: скандальные поцелуи и непреднамеренные публичные обнажения.
  • Какую роль в жизни звезд сыграли их братья и сестры?
  • Скрывают ли какие-то секреты друг от друга Яна Глущенко и ее муж Олег Збаращук?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 15 и 16 выпуски от 23.05.2020

Неймовірна правда про зірок 15 и 16 выпуски: через какие испытания пришлось пройти Насте Каменских и Потапу, чтобы быть вместе, а также какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить