«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 15 и 16 выпуски от 23.05.2020
21.05.2020
23 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа и через какие испытания пришлось пройти Насте Каменских и Потапу, чтобы быть вместе. Подробнее читайте в материале.
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В 15 и 16 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Какие трагедии звезды прячут под маской эпатажа?
- Невероятную историю любви Насти Каменских и Потапа.
- Какие тайны скрывают Екатерина Кухар и Александр Стоянов?
- О звездных провалах на сцене: скандальные поцелуи и непреднамеренные публичные обнажения.
- Какую роль в жизни звезд сыграли их братья и сестры?
- Скрывают ли какие-то секреты друг от друга Яна Глущенко и ее муж Олег Збаращук?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 15 и 16 выпуски от 23.05.2020
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