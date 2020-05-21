Сегодня, 21 мая, на телеканале СТБ выйдут 21 и 22 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 21 и 22 сериях — читайте прямо сейчас!

В двадцать первой серии хозяина собаки бойцовской породы находят мертвым в его квартире. Все указывает на несчастный случай, как будто его загрыз собственный питомец. Но что могло спровоцировать пса, так любящего хозяина, на подобное безумие? Героям не обойтись без помощи Лены, видения которой указывают на причастность к этой темной истории человека…

В двадцать второй серии студента Самохина задерживают с 50 тысячами долларов на вокзале. После допроса его отпускают из полиции, но вскоре юного богача начинают преследовать бандиты. Майор Амосов ищет причины этой охоты, но удастся ли ему их найти? Смотрите сегодня на телеканале СТБ в 23:15!

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 21 и 22 сериях (анонс) Сериал Майор и магия — 21, 22 серии на сайте СТБ уже 21.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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