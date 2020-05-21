Май сулит быть нейтральным, но благоприятных дней для любых начинаний он приготовил не так уж и много. С помощью лунного календаря на май 2020 от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярославы Федоровой вы сможете определить лучший период для самоорганизации и перемен в жизни. Читайте в материале, какие дни будут благоприятными, а когда лучше воздержаться от любых начинаний в мае.

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Лунный календарь удачных дней для любых начинаний на май 2020 года

Почти вся первая половина мая будет состоять из удачных дней. Ярослава Федорова утверждает, что самые удачные дни – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 12 мая 2020 года. На эти даты вы можете запланировать все самые важные дела. Любым вашим делам и замыслам будет сопутствовать удача, и они увенчаются успехом.

Неблагоприятные дни в мае 2020

Неблагоприятных дней в мае будет больше, поэтому особо важно знать, когда не стоит начинать новые дела и принимать важные решения: 7, 10, 11, 13–31 мая. Эти дни не увенчаются успехом, а лишь принесут вам разочарования и потери.

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