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Холостяк Макс и его бесконечное желание покушать

21.05.2020

Уже завтра, 22 мая, состоится финал романтического реалити «Холостяк»-10. С начала марта зрители наблюдают за историей развития взаимоотношений главного героя с участницами. Знакомясь ближе и с девушками и с самим Холостяком, стало известно, что больше всего на свете Макс любит не только летать, но и покушать! Эксклюзивную подборку желаний Холостяка покушать — смотрите в материале.   

холостяк 10

Больше по теме: Кого выберет Холостяк Макс Михайлюк в финале 10 сезона?

Video: Холостяк Макс и его бесконечное желание покушать

Смотрите видео с Холостяком 10 сезона Максом Михайлюком. Эксклюзивное видео проекта Холостяк 2020 - в материале

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