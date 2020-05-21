Гороскоп на 22 мая 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно заняться своим питанием, а кто должен поберечь деньги? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не очень удачный день. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки. Поберегите деньги. Если это возможно, конечно.

Телец

Благоприятный день для размышлений и мечтаний. Вы очень устали, и ваша душа вместе с телом требуют покоя. Займитесь любимым делом. Посадите цветы, повышивайте или почитайте книги. Это вас успокоит.

Близнецы

На работе начальство налегает. Вы должны закончить важный проект. Но мысли работают совсем не в том направлении. Попытайтесь отвлечься, а потом с новыми силами — опять за работу.

Рак

Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости. Не пытайтесь опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все сами.

Лев

Вы давно мечтали изменить цвет волос? Что ж, салоны уже открыты. Вперед. Только постарайтесь без кардинальный и резких перемен. Окружающие не поймут.

Дева

Есть большая вероятность непрошенных гостей. Такая встреча вас немного утомит. Постарайтесь найти в себе силы не поссориться с гостями. Отдохните и послушайте релаксирующую музыку.

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Весы

Неоднозначный день. Отношения с близкими людьми будут непредсказуемыми. Возможны конфликты из-за вашего неумения признавать свои ошибки.

Скорпион

Сегодня звезды не исключают появления небольших трудностей, особенно, если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Чтобы не попасть в просак, не принимайте поспешных решений.

Стрелец

Ваша работоспособность на нуле. Нужен отдых. Пришло время спланировать уик-энд. И пусть это будет всего лишь поход в парк, но он поможет вам восстановить свои силы.

Козерог

Займитесь укреплением своего здоровья, пересмотрите питание. Возможно, вам стоит употреблять меньше вредной еды.

Водолей

День благоприятный для занятий любимым делом, особенно для людей творческих профессий. Вы сможете раскрыть свои таланты, добиться успеха и признания в том, о чем втайне всегда мечтали.

Рыбы

Вы полны надежд. Однако не расстраивайтесь, если что-то не получится. Переложите часть домашних дел на своих домочадцев. Так у вас появится больше сил для работы.

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