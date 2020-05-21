Андрей Фединчик: топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки»
21.05.2020
Сегодня на телеканале СТБ выйдут заключительные серии второго сезона сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». Зрителям осталось увидеть еще две серии любимой семейной истории. А пока читайте топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки» Андрее Фединчике.
- Кроме множества ролей в сериалах и фильмах, не так давно актер исполнил главную роль в популярной картине «Зоя» на телеканале СТБ.
- Андрей Фединчик родился не в Украине. Актер появился на свет 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия.
- Мало кто знает, но пристрастие к спорту у Фединчика появилось с самого детства! В юности он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах.
- Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная украинская киноактриса. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь.
- У Андрея Фединчика есть маленький ребенок. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.
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