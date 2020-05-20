В новых сериях «Папанек» Виктория Булитко показала настоящий секс!

Неделю назад стартовал второй сезон сериала «Папаньки». В нем Виктория Булитко сыграла роль сексапильной соблазнительницы своего начальника и влюбила в себя всех! Зрители и поклонники «Дизель Студио» по всей стране смотрят новые серии долгожданного продолжения истории «Папанек». Но о какой сексуальной сцене идет речь? Читайте прямо сейчас!

Виктория давно известна своей страстью к переменам, но эта роль абсолютно нова для нее даже при всем богатом актерском опыте. Во-первых, она до неузнаваемости изменилась внешне: вместо озорных рыжих локонов актрисе сделали уложенные темные волосы и строгую стрижку. Героиня сериала часто красит губы ярко-красной помадой и носит деловой костюм бордового цвета. А во-вторых, характер персонажа кардинально отличается от всего, что ранее играла Вика в комедиях:

Ольга Николаевна — совсем новый для меня образ. Я никогда не играла роковых соблазнительниц. И в жизни тоже никогда мужчину не уводила! А в этой работе пришлось соблазнять Никиту любыми способами. Это классно! Чем больше разнообразных ролей — тем интереснее. Я получила огромное удовольствие на съемках сериала, — с улыбкой вспоминает Вика.

А вот на этой неделе страстная девушка проявит открытую заинтересованность в мужчине и даже осмелится его по-настоящему соблазнить.

Никита подкаблучник. Он готов на все ради своей семьи и сделает все, что скажет его жена Ира. Но и перед Ольгой устоять сложно, — признается актер Евгений Гашенко.

Когда дома постоянно пилит жена, а на работе о тебе заботится такая девушка, как Виктория Булитко, кто тут сможет устоять?

Как далеко зайдут отношения Ольги Николаевны и Никиты во втором сезоне сериала «Папаньки» — смотрите уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

Больше по теме: Крутоголова не узнать: актеры сериала «Папаньки» в детстве

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ